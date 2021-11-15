2022台灣燈會在高雄　歷年場域最大！主視覺首曝光

▲台灣燈會視覺曝光，以一場光的盛會，凝聚整座城市的信念。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁15日與交通部共同於臉書公布2022台灣燈會的主視覺，宣告2022台灣燈會在高雄，愛河灣與衛武營蓄勢待發的光芒，將讓這座城市繼跨百光年之後，再次沸騰。為了呼應燈會主題，主視覺設計藉由一束光源，幾何構圖成一個正在發光的「高」字，以繽紛的色彩，揭示高雄城市的熱情爽朗，與燈會作品的精彩多樣。

高雄市長陳其邁表示，高雄即將迎來的2022台灣燈會，是闊別20年的台灣燈會重返高雄，將以愛河灣與衛武營雙主場縝密佈局，結合衛武營國家藝術文化中心，及高雄流行音樂中心兩大國家級指標場館，運用高雄城市景觀的多樣性，涵括森林地貌、國家場館及港灣海域，不僅是歷年來場域面積最大的一場燈會，更將創造一場奇幻且難忘的體驗。同時，也期待這一場別開生面的燈會可以成為疫情舒緩後，高雄最具規模也最受矚目的振興活動。

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▲幾何構圖成一個正在發光的「高」字。（圖／高雄市政府提供）

高雄市副市長史哲表示，2022台灣燈會在高雄的主視覺，感謝中華文化總會的協力，邀請洋蔥設計進行創意發想，不僅在設計層面上兼具高雄在地象徵與未來期許意涵，在運用層面上，更感謝中央支持，同意以這一個主視覺整合中央與地方燈會，不再區分為中央交通部觀光局的台灣燈會視覺，與地方政府所設計的視覺，讓整個燈會活動都可以在同一個設計概念下發展。

陳其邁希望，這場燈會既是發光，也是聚光。發光高雄，聚光台灣，耀眼世界。因此洋蔥設計在處理主視覺時，以一束光源為主要核心，從原點開始照亮，自高雄、台灣、到世界，這道強光不僅穿越了防疫隔離、生活衝擊、焦慮情緒、邊境管制、國際連繫等層層阻礙，亮度也越顯明朗光燦，讓世界看到台灣高雄正閃耀的城市能量。整體構圖更像是一個發光的「高」字，讓人一眼明白今年燈會將在高雄登場。

2022台灣燈會在高雄，愛河灣與衛武營雙主場蓄勢待發，高雄也將藉由一場燈會，持續擴散善意與影響力，正面積極地進行城市振興。

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