遺書留教室課桌　台中國一女「上課鐘響後」墜樓亡

記者黃翊婷／綜合報導

台中市某國中15日發生一起墜樓事件，一名就讀國中一年級的女學生在上午10點鐘響後並未進入教室，接著有師生聽到一聲巨響，外出查看發現人已經墜樓倒臥地面，送醫急救仍宣告不治。據了解，女學生在課桌上留有遺書，但真正的事發原因仍有待校方進一步調查。

▲女學生墜樓身亡，讓家屬及學校師生難過不已。（圖／翻攝自google地圖）

據了解，該名女學生在校成績優異，國小時曾獲得市長獎，與同學相處也很融洽，事發之前並未表現出任何異狀；15日上午10時許，她在休息時間結束、上課鐘聲響起後仍未進入教室，而在另一間教室的師生突然聽到「碰」一聲巨響，趕忙外出查看，就發現人已經倒臥在地，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

雖然事後在女學生課桌找到遺書，初步排除與課業有關，但是否與近日和親友發生爭執有關，詳細的事發原因仍有待相關單位進一步調查。而學校校長、主任及教育局副督導皆前往醫院慰問，後續也會協助家屬處理喪葬事宜。

由於這起事件發生得太過突然，同校師生都感到很錯愕、悲傷，校方已進行校安通報，並指派專輔老師入班與導師一同陪伴、安慰同班同學，輔導主任則至墜樓所處班級安撫目擊學生。

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