北市發1500元儲值金首日！1萬張敬老、愛心卡領失敗　最快17日才能拿

▲持有北市敬老卡、愛心卡者，只要於11月15日起至4大超商或美廉社嗶卡，即可領到1500元。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者袁茵／台北報導

台北市政府自11月15日起，只要持敬老卡、愛心卡去4大超商或美廉社嗶卡，就可以獲得1500元儲值現金；但台北市議員楊靜宇、潘懷宗15日發現，有民眾嗶卡後未領到1500元。對此，台北市社會局晚間指出，盤點有1萬張敬老、愛心卡資料缺漏，最快17日可以重新靠卡領到1500元儲值金。

台北市政府考量長輩、身心障礙者於三級警戒期間，市府不鼓勵市民出門使用敬老卡、愛心卡內福利點數，推出「敬老愛心儲值金」政策，自2021年11月15日起至12月31日止，只要持敬老卡與愛心卡至四大超商（7-11、全家、萊爾富及OK便利商店）或美廉社嗶卡，即可拿到1500元儲值現金至卡片內，民眾可拿含有儲值金的卡片至商店消費，且該筆儲值金無使用期限。

不過，領取敬老、愛心儲值金首日，楊靜宇、潘懷宗等議員於15日市政總質詢時反映，有民眾靠卡後仍未領到1500元。楊靜宇認為，里民都已經70多歲，今天跑了2家超商還是沒領到1500元，未來又要對方跑第二趟，別讓市府美意變成抱怨對象。

對此，台北市社會局15日晚間回應，今上午傳出長輩、身心障礙者靠卡後無法儲值，緊急盤點資訊系統內合格卡號後，1萬筆合格卡號背缺漏，目前已緊急將缺漏卡號補正給悠遊卡公司。

社會局長周榆修表示，敬老卡、愛心卡儲值1500元的政策民眾響應熱烈，敬老卡及愛心卡估計約58.2萬人符合這次儲值資格，截至晚間6時，敬老及愛心卡已11.4萬張靠卡成功，近1.7億元成功領取；不過有部分民眾因社會局清查名單上有缺漏，造成儲值失敗，已緊急補正資料，15日靠卡儲值失敗的民眾，最快可於17日上午9時重新靠卡儲值1500元。