2021黑琵親子輕旅行活動　新增學甲濕地黑琵數來寶

▲2021黑琵親子輕旅行活動開始報名，今年並新增「學甲濕地黑琵數來寶」活動。（圖／台南市生態保育學會提供，下同）

記者林悅／台南報導

全球瀕臨絕種「鳥界嬌客」黑面琵鷺，今年來台度冬已突破2000隻以上，台南市生態保育學會為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊活動，決定在11月28日舉辦2021「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，並新增「學甲濕地黑琵親子數來寶」，讓民眾親自細數黑琵的趣味活動，歡迎愛好黑琵的親子民眾踴躍報名參加。

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台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，號稱「國際明星鳥」的「黑面琵鷺」是野生動物保育法公告瀕臨絕種的保育類野生動物，黑面琵鷺又稱飯匙鳥、黑面勺嘴（台語），全長74至85公分，在台灣是冬候鳥，全球族群數量已經超過5200隻以上，目前在台度冬數量約佔6成，大多分布在台南、嘉義沿海一帶的濕地、魚塭及廢棄鹽田內。

邱仁武說，台灣是全球增加最多黑面琵鷺的國家，而且連續5年突破2千隻等殊榮，顯示出台灣的濕地環境並未惡化，能供應黑面琵鷺良好的度冬條件。台南市沿海濕地都是「黑面琵鷺」的重要棲息處，已經儼然成為許多愛生態保育旅遊者必要旅遊地方，也吸引眾多國內外的研究人員與賞鳥人士們前來參訪。

隨著東北季風起動，11月間在台南地區的黑琵數量突破2000隻以上，11月28日特別舉辦「2021黑琵親子輕旅行」活動，內容琳瑯滿目包括學甲濕地黑琵親子數來寶活動、黑面琵鷺影片教學、前往學甲濕地、南布袋濕地、七股頂山賞鳥亭、七股黑琵保護區等多處黑面琵鷺棲息處以高倍數望遠鏡觀賞黑琵棲息，參觀全球第2大抹香鯨標本、北門水晶教堂、井子腳瓦盤鹽田看夕陽以及東隆文化中心文物館攬勝，加強宣導生態保育、教育及維護珍貴生態資源，進行環境教育等。

索取簡章報名表：可以加入「Line ID （0928749922）或以電子信箱，a7821187@ms62.hinet.net、或行動電話0928749922連繫邱仁武。