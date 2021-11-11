「廢鐵成鋼鐵雕黑琵」創作展　將在七股特生中心黑面琵鷺展示館登場

▲2021黑面琵鷺保育季系列2「廢鐵成鋼鐵雕黑琵」創作展，將於11月14日起至2022年4月30日止在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021黑面琵鷺保育季系列2「廢鐵成鋼鐵雕黑琵」創作展，將於11月14日起至2022年4月30日止在七股特生中心黑面琵鷺展示館隆重展出，歡迎全國遊客來七股觀賞黑面琵鷺，也來參觀另類的「鐵雕黑琵」。

包括市議員陳昆和、蔡秋蘭、謝財旺助理謝舒凡、行政院雲嘉南區服務中心副執行長王開玹、立委郭國文執行長陳雅慧、陳亭妃助理、農業局保育科長朱健明、特生中心七股研究中心籌備處主任洪夢祺等都到場參加行前記者會，場面熱烈盛況。台南市立學甲幼兒園的8隻小小黑琵（oh!Happy day）舞蹈，揭開序幕也告訴大家黑面琵鷺來了，黑面琵鷺保育季系列活動也持續登場，歡迎大家來參與。

「鐵雕黑琵」創作者賴銘傳，是一位將藝術結合環保，以廢料鐵器製作展品的「嘉義鐵孩子」，最初會開始創作的初衷，僅是為了希望每一段美好的故事都能被記住，希望能結合自己的藝術創作推廣在地的觀光藝術，因此台南市政府與特生中心特別以「廢鐵成鋼」為主題，邀請賴銘傳秉持將藝術結合環保，以廢料鐵器創作成品，在保育季舉辦鐵雕黑琵藝術特展。

賴銘傳表示，他高職唸美工，18歲就當招牌看板業老板，38年的工作經驗，再加上自己對本業的熱愛，對裝置藝術的創作較能得心應手，對其內部結構組合比較在行，他說藝術就是生活，與日常生活息息相關，看到什麼值得用的材料，都會想賦予它第二個生命。

以廢料鐵器創作成品，整個創作素材，除了運用環保觀念將汙染及浪費降到最低之外，不鏽鋼材質更有利於長久保存，替景觀藝術帶來了全新的想法，更成為留住記憶的獨特作品，

從事廣告看板業的賴銘傳，是在2014年6月間，年過半百時，突然想到，要做什麼事可以流傳下來？結果一頭栽進鐵雕世界，廣告業務幾乎都交給師傅處理。他發揮夢想家精神，想到什麼就做什麼，不到一年的時間，陸續完成四隻大鐵雕瓢蟲、十幾隻小瓢蟲，另有白鷺鷥、蜻蜓、莊稼漢等獨一無二的創作，創意令人讚嘆。

去年，台南市生態保育學會理事長邱仁武邀請他為學甲濕地生態園區製作3座地標時，認識黑面琵鷺等國際級保育鳥類後，也開始創作黑面琵鷺等鳥類鐵雕，還製作了台南市鳥水雉，相當逼真有看頭，令人稱讚不已，特別邀請他在今年黑面琵鷺保育季展出另類鐵雕黑琵。

邱仁武理事長說，由於疫情減緩，各地遊客都來台南觀賞黑面琵鷺，同時也不妨來欣賞「鐵雕黑琵創作展」這場富有教育意義及藝術家推廣的創作特展，感受鐵雕藝術帶來的力與美。