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反萊豬公投激辯　陳吉仲4問反駁：公投通過國家倒退嚕

▲▼中選會公投意見說明會 林為洲 李進勇 陳吉仲。（圖／記者呂晏慈攝）

▲農委會主委陳吉仲（左）、國民黨立委林為洲（右）。（圖／中選會提供）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬等4大公投案將在年底登場，農委會主委陳吉仲13日在中選會舉辦的電視意見發表會表示，公投如果通過了，「就是讓國家倒退嚕」，2012年台灣開放萊牛進口後，國人吃了40萬公噸美牛，平均每人每年吃了2.7公斤，期間國際上完全沒有出現食安問題，「萊豬進口不是食品安全的議題」，並反問林為洲，倘若公投案通過，不能與美日貿易，難道只能往中國市場？

陳吉仲今天反駁正方代表、國民黨立委林為洲說法表示，「他所講的全部都不是事實」，並出示照片證據，直指從國民黨所有政治人物言行可了解，其所主張「反萊豬」就是「反美豬」，自從2012年聯合國國際食品法典委員會（CODEX）通過萊克多巴胺安全容許量標準後，現在有109國家允許萊豬、萊牛進口。

陳吉仲表示，從今年初開放進口萊豬至今，已經開放4個多月了，因為當初有配套措施，讓豬價維持在20年以來最穩定的水準，顯示農民沒有受影響，另在消費者端，國產豬肉自給率也從9成提高至93.1％。

陳吉仲呼籲，總統蔡英文去年8月28日宣布萊豬進口政策時，是克服了前總統陳水扁、馬英九做不到的事，遵守國際規範，重點是政府有完整的配套措施，例如豬肉要清楚標示產地來源國，並依照日本模式，以「沒有使用萊克多巴胺」做出市場區隔，另也提供畜牧業百億基金，使其在畜牧場、屠宰場、肉品市場、通路全面提升，「因為市場上沒有需求，連1公斤、1塊的萊克多巴胺豬肉都沒有進來」，消費者、農民雙贏，國家還因此邁向國際。

陳吉仲補充，自從馬政府時代開放美牛進口後，台灣至去年為止共進口40萬公噸美國牛肉，平均每人每年吃了2.7公斤的美牛，比美豬0.4公斤多了4倍；他主張，從2012年CODEX訂定安全容許量標準後，全世界沒有一個國家因為吃了萊豬、萊牛而有食品安全的問題。

陳吉仲也說，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）11個會員國全部開放萊豬進口，顯示這符合國際遊戲規則，萊豬進口不是食品安全的議題，而是國家在邁向國際經貿組織裏面，非常重要的議題，例如蔡英文宣布萊豬進口政策後，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）即重啟，「如果公投案通過以後，傷害的絕對不會是蔡英文總統和蘇貞昌院長或我們個人」，而是恐影響台美經貿、國家加入CPTPP。

陳吉仲還舉出4問反問林為洲：第一，馬英九可以開放萊牛進口，國人吃了40萬公噸，都沒有食安問題，為什麼不能進口萊豬？第二，公投案通過是否會讓台美經貿大倒退？第三，公投案通過是否讓台灣走向CPTPP遭受挑戰？第四，不能跟日本、美國貿易，只能往中國市場嗎？

陳吉仲說，「國民黨如果打破現狀，就是讓國家倒退嚕」，並說自己來自養豬人家，從小看爸爸養豬，30幾年來台灣農業政策都沒有什麼進步，但自2016年蔡英文上任後推動農民推修儲金、退休金等制度，讓農民不需再只靠看天吃飯，這才是真正照顧農民。

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