馬英九「71歲完成三鐵」！鄉民這次不敢嘴了…跪著留言：真的有猛

▲馬英九完成三鐵。（圖／中華民國鐵人三項協會提供）



記者黃可昀／綜合報導

前總統馬英九昨天（14）參加花蓮太平洋鐵人三項錦標賽，以2小時38分08秒的成績完成賽事，最讓人驚訝的是他已經71歲，體力仍和年輕小夥子有得比拚，PTT網友都忍不住誇讚「好像有點猛！」

據了解，馬英九每年都會參加鐵人三項賽事，今年在花蓮鯉魚潭參賽，用2小時38分的成績完成游泳、自由車以及跑步3項挑戰，全程共28.25公里，一路上表現都受到其他參賽者關注，面對鏡頭或打招呼的民眾，馬英九還能笑著揮手回應，可見實在有備而來，體能並沒有走下坡。

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▲全程面帶笑容看起來輕鬆。（圖／中華民國鐵人三項協會提供）



馬英九賽後表示，以往他都在宜蘭參賽，這是第一次到鯉魚潭，「水溫比我預期的要好，游起來非常舒服，自由車雖有上坡，但平常都有在騎車沒有問題」，誇讚花蓮是很舒服的比賽場地，明年還要再來。

照片被轉發到PTT掀起討論，網友對於71歲還有這般體能感到佩服，「屌打八卦肥宅」、「71歲真有點猛，我71歲大概在坐輪椅了」、「這種體力，不愧是台灣第一救援王」、「比我強..」、「體力是真的硬底子實力說話」、「運動維持方面真的蠻佩服他的XD」、「他常參加啦，只是現在越來越扯而已，71歲完賽」、「總之佩服，三個月不要酸馬英九好了。」

▼年輕人都未必有這種體能。（圖／中華民國鐵人三項協會提供）

