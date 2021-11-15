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國三南下60.1K火燒車！轎車自撞隧道口爆火球　烈焰沖天駕駛驚逃

▲▼國三南下發生自撞火燒車事故。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲國三南下發生自撞火燒車事故，熊熊火舌吞噬整輛車。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／桃園報導

國道三號15日凌晨2時許，一輛轎車行經南下60.1公里處時，疑似失控撞上埔頂2號隧道口的護欄，車頭在撞擊後起火，熊熊火勢迅速吞沒整輛車。警消獲報到場，發現駕駛已自行脫困下車避難，無人受困傷亡，於是拉出水線射水灌救，但整輛車仍被燒成廢鐵。由於該起事故，該路段部分車道一度封閉進行灌救，事故原因有待調查釐清。

▲▼國三南下發生自撞火燒車事故。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼國三南下發生自撞火燒車事故。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警消獲報派出大批人車到場。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，該起火轎車事發時因不明原因，高速自撞隧道口護欄，護欄被強大衝擊力撞破，車輛卡在護欄上，不久車頭開始竄煙冒火，駕駛發現後趕緊下車避難，同時拿出手機報警求救。後方駕駛見到前方有火燒車，紛紛減速閃避。

警消獲報到場，發現車輛已全面燃燒，整車陷入火海，於是拉出水線射水灌救，火勢在約15分鐘後成功撲滅，所幸無人受困傷亡，但轎車已被燒成廢鐵。警方在事故現場進行交管、警戒，封閉部分車道進行事故處理，同通知清潔隊清除路面碎片，事故原因及是否涉及酒駕有待國道警察進一步釐清。

▲▼國三南下發生自撞火燒車事故。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在事故現場交管，並通知清潔隊、拖吊車排除事故。（圖／記者游宗樺翻攝）

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