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國道警偽裝車還有這兩輛！黑騎士、銀河戰士曝光...神出鬼沒喀擦

▲國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾如果在國道上看到這部藍色廂型車，可是要小心！因為這部是國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛，這部在八大隊號稱「藍天使」的車輛，是專門執行各種交通違規的利器，也說明國道警方使用不同的警用車輛在執行各式違規取締工作。

▲國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道公路警察局在其臉書粉專提到：「藍天使又被捕獲，其實不只藍天使，紅斑馬還有黑騎士跟銀河戰士，它們神出鬼沒，車陣中、天橋上、避車彎、占用內車道、飆速、不保持安全距離、不繫安全帶，是「擊落」（取締）的對象」，小編還說：「人家也是警用車輛啦、都告訴你在幹嘛了還說偷拍、又沒有偽裝成小白兔、天橋上適合打龜、又要加強取締又說偷拍、沒有違規沒有傷害」，強調只要不違規根本不用怕。

▲國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於不同車型顏色的車輛，警方將他們取成不同的代號，網友留言：「會不會改天真的騎斑馬」、「請加強打龜，龜車是塞車源頭」、「看到黑色camry車門印有白字的也要小心」、「傳說中的黑騎士」、「這樣很好，不遵守交通規則的要做功德了，樂捐」、「開慢車亀速擋道該罰，飆速的就認罰吧！明知不可為什麼而為之，反正別違規就好了，加油，繼續努力」、「自己不違規，不怕任何偽裝車！」…，但也有網友反映：「有本事就開紅斑馬抓違規，就只會抓快車啊，速限又這麼低，是不是很缺業績？」，網友大部分都認為，只要不違規，沒什麼好怕的。

▲國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第八大隊的「銀河戰士」取締違規的警用車輛。

國道警察第八大隊說明，黑色Camry車已壽終正寢，報廢了。古坑分隊長林子靖指出，這些警用車輛大多在制高點執法，勤務都有申報核准，執法沒有問題，八大隊仍籲請民眾遵守交通法規，以免受罰。

▲國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第八大隊的「黑騎士」取締違規的警用車輛。

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