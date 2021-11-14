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南韓繼尿素缺貨後...恐面臨「棺材之亂」！中國梧桐樹存貨僅剩1個月

▲▼棺材,喪禮,葬禮。（示意圖／CFP）

▲南韓在製造棺材時所需的中國梧桐樹面臨斷貨危機。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

近來南韓國內車用尿素的存貨面臨枯竭，因為車用尿素的原料大多來自中國，而中國又從煤炭生產出尿素，隨著煤炭、電力供應嚴重缺乏，北京當局也祭出全面限制出口的措施。然而，就連南韓的「喪禮文化」恐怕也因此深受打擊，因為就連用來製造棺材的梧桐樹木材也來自中國。

根據《韓聯社》，中國煤炭、電力供應短缺連帶造成國內外多個產業深受衝擊，南韓棺材製造商今（14）日透露，南韓國內棺材製造的原料木材大多仰賴從中國進口，來自中國的梧桐樹木材價格低廉，便於在南韓國內興起的火葬文化，只不過南韓國內梧桐樹木材的存量僅剩不到1個月。

業者表示，其實今年8月起從中國進口的梧桐樹就開始稍微減少，而直到10月起進口的份量更是直接砍半，許多業者為了取得足夠的木材來製做棺材，無不東奔西走。

業者解釋，從數年以前火葬文化在南韓國內興起後，用於製造棺材的梧桐樹木價格便宜，其南韓國內的需求量因此大漲，改變了南韓國內的葬禮文化與生態，只不過如今要業者以其他種樹木的木材製做棺材，恐怕較為困難。

報導分析，中國禁止從澳洲進口煤炭後，電力供應嚴重缺乏，導致近半數的木材製造工廠停止運作，且近來環保意識抬頭，北京當局擔憂生產過多木材恐引發大氣污染，因此對於木材商的取締頻率也略有增長，造成許多木材工廠不得不停工。

另外，用來搬運木材的船隻也愈來愈難取得，造成木材進口時程被延遲。

一名在京畿道光明市經營觀材製造工廠長達32年的李姓業者表示，面臨這種梧桐樹木材大缺貨的現象是史上頭一遭，先前每個月都能生產800多個棺材、同時保有能製造2000個棺材的木材存貨，如今剩下的份量只夠做6、700個。

►南韓「尿素之亂」延燒！政府焦頭爛額、民眾瘋搶購 文在寅籲勿驚慌

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