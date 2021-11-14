早餐最重要？醫師曝驚人事實「不吃根本沒差」　吃太好反而會胖

▲醫師表示，其實早餐不吃也無妨。（圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／編譯

對許多一大早要起床上班上課的人而言，早餐好好吃才有體力迎接一整天的開端，然而卻有加拿大的醫師直言，很多人都有「早餐是三餐中最重要的一餐」的觀念，但其實就算不吃早餐也不會影響健康，有時早餐吃太好反而會攝取過多熱量。

加拿大醫師傑森（Jason Fung）12日在網站「PRESIDENT Online」發表文章直言，其實「早餐是一天當中最重要的一餐」的觀念就科學角度而言是「騙人的」。換言之，不是不吃早餐就代表不健康。他表示，以瘦子居多聞名的法國，其實很多人早餐也都只喝一杯咖啡而已。然而強調早餐要好好吃的美國人，肥胖比例卻明顯較高。

美國曾經在1994年進行一項體重觀察研究，而這些受試者平均瘦了14公斤，同時維持一年。在受試者當中，高達78%的人都有好好吃早餐，因此得出「好好吃早餐對減肥有具體效果」的結論。不過傑森卻表示，當時參加這項研究測試的人有77%是女性、82%是有大學文憑，更有高達95%是白人。也就是說，這些受試者並非隨機取樣，無法代表整個社會。

▲醫師認為，早餐其實非必要，如果真的很餓，則可以食用一些非高度加工的食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



傑森反而認為，早上起床根本不需要馬上吃早餐，雖然有些人認為吃早餐才能補充一整天所需的活力，但其實身體在晚上睡覺的時候會按照生理時鐘分泌所需的生長激素、腎上腺素等激素刺激身體，也正因如此，其實很多人一大早起床根本不會肚子餓。

人類早上起床時，會因為前一晚體內分泌的激素做好開始活動的準備，但反而沒有做好進食的準備。早上起來會肚子餓，大多只是人類從小到大養成的習慣而已。更別說一大早就要吃玉米片、貝果等含有高糖類的食物，完全沒有必要。

有人認為只要早餐吃得好，午餐與晚餐的食量就會減少，但傑森也反駁了這項說法。研究證實，不管早餐涉入多少熱量，午餐與晚餐所需要涉入的蛋白質含量都是一樣的。而且有時候早上剛起床根本不覺得餓，卻硬是把早餐吃完，反而會超出自己應該要攝取的食物量，也就是說吃早餐對減肥沒有任何效果。

傑森強調，如果早上起來真的覺得肚子餓的話，當然可以吃早餐，但是應該要避免攝取高度加工的食物，並減少碳水化合物的量或是過度精緻化的食品。

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