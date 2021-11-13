「優人神鼓」屏東縣民公園「天地共舞」 磅礴鼓聲讓民眾「很過癮」

▲優人神鼓13日在屏東縣民公園以「天地共舞」為題 進行表演。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

享譽國際的優人神鼓今(13)日在屏東縣民公園以「天地共舞」為題做表演，，為觀眾帶來感官與心靈的藝術饗宴。舞者剛柔並濟的肢體表演，融合氣勢磅礡的鼓聲，讓人目不轉睛，經典劇碼「聽海之心」水上演出，更將藝術與地景合而為一，撼動身心靈的精彩表演，讓在場民眾相當感動。

縣長潘孟安參加開演前的祈福儀式，帶領大家誠心祈福，在後疫情時代，透過藝術展演傳遞溫暖療癒的力量。

文化處表示，這場「優人神鼓」戶外公演，將屏東縣民公園打造成沉浸式劇場，在「地景劇場」、「在水一方」、「秘境花園」、「地坑」及「糖晶體廣場」五處獨特的地景空間，演出多首磅礡擊樂與經典劇目〈聽海之心〉，讓民眾不只是定點看表演，更可以跟隨著表演者一同飽覽整個園區，充份感受地景與藝術融合的精彩對話。

而優人神鼓融合藝術、武術、舞蹈等的演出，讓現場觀眾沈醉在震撼的樂聲與節奏，靜心感受天地之美。全程1個多小時的表演，民眾忍不住直呼「太精彩了」、「很過癮」。

文化處說，已連奪10座國際獎座的屏東縣民公園，是全台首座工業遺構水岸公園，除了提供縣民散步休憩，縣府更規劃《日落劇場》於每個週末六日午後邀請國內表演藝術團隊，用豐富的藝文饗宴滿足民眾，營造多元化、可近性的休閒空間。