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110年全國柔道錦標賽　13日屏東體育館開戰

▲110年全國柔道錦標賽，13日屏東體育館開戰 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲110年全國柔道錦標賽，13日屏東體育館開戰 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

110年全國柔道錦標賽今(13)日於屏東體育館舉行，今年度屏東縣政府與中華民國柔道總會共同主辦；潘縣長除勉勵選手好好發揮戰力，展現平時訓練的成果外，更期待藉由比賽培育優秀的運動選手，也熱情歡迎全國柔道菁英齊聚「好好屏東、好好運動」。

▲110年全國柔道錦標賽，13日屏東體育館開戰 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲110年全國柔道錦標賽，13日屏東體育館開戰 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

縣長潘孟安表示，縣府提供最優質的比賽場地與環境，吸引全國各地近2400名好手齊聚參賽，這場比賽原訂5月份舉行，因疫情影響延至11月13日至16日舉行。屏東體育館除了給予選手最好的競賽環境及設備，也希望用屏東人的熱情、溫暖的太陽，歡迎來自全國的選手、教練及家長們，在激烈賽事之餘，體驗屏東在地南國風情，好好享受屏東在地美食及屏東的人文地景。

屏東縣體育發展中心表示，今年參賽組別除國小低年級組至大專組之外，還有社會組及40歲以上之特別組選手，都能夠在賽會中競技交流，2022年杭州亞洲運動會培訓隊選手許王淑卉、蔡佳雯、林崇佑與屏東縣女將施劉俐伶，以及在2019香港公開賽獲得金牌的社會甲組選手廖宇蓉，都是是奪金熱門人物，期待選手們能在全臺灣最佳的比賽環境，展現精湛的技術。

配合政府防疫政策，賽事不開放觀眾入場，主辦單位為保護選手、教練及裁判等工作人員的健康安全，除了進場人數有管制外，參賽的隊職員必須於賽前繳交檢測證明及健康聲明書，進入場館也要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫等規定，並禁止飲食。讓選手在防疫安全的前提下順利完賽。

考量民眾於防疫期間無法到場支持選手，主辦單位委請智林體育台提供網路直播連結：https://youtube.com/playlist?list=PLK89yvQWyJjNdVWM9cI8ZgCtOcGNSoYFa。

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