四大公投「同意不同意？」　張忠謀不回答

▲APEC領袖代表張忠謀出席「2021APEC暨經濟領袖會議會後記者會」。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會於12日晚間落幕。總統府今（13）日一早召開記者會說明；針對媒體提問四大公投立場，我國領袖代表張忠謀表示，不回答這個問題。

總統府上午舉行「2021亞太經濟合作（APEC）暨經濟領袖會議（AELM）會後記者會」，張忠謀領袖代表偕同行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國家安全會議副秘書長徐斯儉及我國APEC資深官員外交部國際組織司司長吳尚年，就本年APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，向國人說明，並接受記者提問。

現場媒體提問四大公投立場，是四個同意還是四個不同意？張忠謀表示，「我不回答公投的什麼問題，今天是APEC的記者會，我不回答這個。」

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