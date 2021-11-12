法國指控澳洲「潛艦抽單」是騙子　澳洲總理：任公職後從未說謊

▲澳洲改與美國合作製造核潛艦，被抽單的法國指控澳洲是「騙子」。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）



中央社坎培拉12日綜合外電報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，他相信自己從2007年當選國會議員以來從未撒謊，藉此反駁法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和他人指控。

澳洲9月取消與巴黎當局達成的數百億美元傳統動力潛艦採購合約，轉而向美國購買核動力潛艦。

路透社報導，馬克宏本月表示，莫里森在取消潛艇訂單這件事上對他撒謊。

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）強調，擔任公職後從未說謊。（圖／路透）



莫里森今天接受3AW電臺主持人訪問時，反駁這項指控。

他說：「我不認為我有（說謊）。沒有這回事。」「這就是政治。人們總是在攻擊我…在政壇那麼長的時間，我學會了臉皮不能太薄，不要為此不開心。」

莫里森發表上述言論之際，澳洲正試圖修復與法國的關係。

法國表示，直到澳洲宣布與美英達成協議的那一天，坎培拉當局才試圖告知法國。不過莫里森否認這點，他在公布協議前一週發給馬克宏的信息，已被洩露給澳洲媒體。

為聲援法國，歐盟上月第2度推遲自由貿易協定的下一輪談判。

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