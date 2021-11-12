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法國指控澳洲「潛艦抽單」是騙子　澳洲總理：任公職後從未說謊

▲▼維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍首艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

▲澳洲改與美國合作製造核潛艦，被抽單的法國指控澳洲是「騙子」。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

中央社坎培拉12日綜合外電報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，他相信自己從2007年當選國會議員以來從未撒謊，藉此反駁法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和他人指控。

澳洲9月取消與巴黎當局達成的數百億美元傳統動力潛艦採購合約，轉而向美國購買核動力潛艦。

路透社報導，馬克宏本月表示，莫里森在取消潛艇訂單這件事上對他撒謊。

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在COP26峰會上口誤講成「需要全球應對中國」。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）強調，擔任公職後從未說謊。（圖／路透）

莫里森今天接受3AW電臺主持人訪問時，反駁這項指控。

他說：「我不認為我有（說謊）。沒有這回事。」「這就是政治。人們總是在攻擊我…在政壇那麼長的時間，我學會了臉皮不能太薄，不要為此不開心。」

莫里森發表上述言論之際，澳洲正試圖修復與法國的關係。

法國表示，直到澳洲宣布與美英達成協議的那一天，坎培拉當局才試圖告知法國。不過莫里森否認這點，他在公布協議前一週發給馬克宏的信息，已被洩露給澳洲媒體。

為聲援法國，歐盟上月第2度推遲自由貿易協定的下一輪談判。

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