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澳前總理嗆莫里森：台灣「不是」澳洲利益所在　抗中像牙籤丟山裡

▲▼澳洲前總理基廷（Paul Keating）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲前總理基廷（Paul Keating）。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

澳洲前總理基廷（Paul Keating）出席「澳洲國家記者俱樂部」活動，在發言時怒嗆現任總理莫里森（Scott Morrison）不要捲入台灣的軍事衝突，台灣並非澳洲的國家利益所在。相關談話引發澳洲政壇的一陣嘩然。

根據《衛報》報導，基廷發表談話表示，澳洲不應該捲入台灣或其他由美國支持的前在軍事衝突，台灣不是澳洲的重要利益「我們沒有與台北結盟，沒有，你找不到任何文件...我們不承認它（台灣）是一個主權國家」。

基廷更痛批由美、英主導的澳洲軍購核潛艦計畫，「就像向山上扔一把牙籤」作為 Aukus 合作夥伴關係的一部分，澳洲計劃與美國和英國合作購買至少8艘核潛艦，其中第1艘在 2040 年左右之前不太可能下水。

▲▼維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍首艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

▲基廷認為澳洲軍購核潛艦計畫，「就像向山上扔一把牙籤」。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

基廷批評莫里森聯合政府的外交戰略，「試圖從亞洲尋找安全，而非直接進入亞洲」。

基廷對於中國則表示，北京處於「外交青春期，睪丸激素無處不在」但澳洲別無選擇，只能與日益強大的中國接觸。

澳洲議會「安全和情報委員會主席」、自由黨參議員派特森 （James Paterson）對於基廷的看法認為，「台灣人民可以從中得到一點安慰，也就是他不僅不代表澳洲政府說話，甚至連反映他曾經領導的工黨觀點都不是」。

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