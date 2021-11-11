澳前總理嗆莫里森：台灣「不是」澳洲利益所在　抗中像牙籤丟山裡

▲澳洲前總理基廷（Paul Keating）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲前總理基廷（Paul Keating）出席「澳洲國家記者俱樂部」活動，在發言時怒嗆現任總理莫里森（Scott Morrison）不要捲入台灣的軍事衝突，台灣並非澳洲的國家利益所在。相關談話引發澳洲政壇的一陣嘩然。

根據《衛報》報導，基廷發表談話表示，澳洲不應該捲入台灣或其他由美國支持的前在軍事衝突，台灣不是澳洲的重要利益「我們沒有與台北結盟，沒有，你找不到任何文件...我們不承認它（台灣）是一個主權國家」。

基廷更痛批由美、英主導的澳洲軍購核潛艦計畫，「就像向山上扔一把牙籤」作為 Aukus 合作夥伴關係的一部分，澳洲計劃與美國和英國合作購買至少8艘核潛艦，其中第1艘在 2040 年左右之前不太可能下水。

▲基廷認為澳洲軍購核潛艦計畫，「就像向山上扔一把牙籤」。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）



基廷批評莫里森聯合政府的外交戰略，「試圖從亞洲尋找安全，而非直接進入亞洲」。

基廷對於中國則表示，北京處於「外交青春期，睪丸激素無處不在」但澳洲別無選擇，只能與日益強大的中國接觸。

澳洲議會「安全和情報委員會主席」、自由黨參議員派特森 （James Paterson）對於基廷的看法認為，「台灣人民可以從中得到一點安慰，也就是他不僅不代表澳洲政府說話，甚至連反映他曾經領導的工黨觀點都不是」。

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