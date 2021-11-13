挺台加入CPTPP？　紐西蘭總理：歡迎符合「高標準」者入會

▲亞太經合會（APEC）峰會落幕後，主辦國紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）被問及台灣申請加入CPTPP的問題。（圖／取自亞太經合會網頁apec.org）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡13日專電

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會12日晚間落幕。主辦國紐西蘭總理阿爾登會後被問及台灣、中國申請加入CPTPP時表示，歡迎願意符合協定高標準的任何國家進入入會程序。

受到COVID-19疫情影響，今年APEC領袖峰會再度以線上方式進行，台積電創辦人張忠謀再度代表總統蔡英文出席，蔡總統期許張忠謀爭取更多APEC成員國支持台灣加入CPTPP。其他與會領袖包括美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平等人。

中國、台灣9月相繼申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），包括紐西蘭在內有不少APEC會員經濟體、同時也是CPTPP成員國；這次峰會是否討論CPTPP入會相關議題引發關注。

阿爾登（Jacinda Ardern）在12日深夜舉行的會後線上記者會回應媒體詢問時表示，貿易是APEC領袖峰會重要的議題之一，CPTPP也是證明多邊協定及開放貿易重要性的例證；不過，CPTPP獨立於APEC。

她指出，有些APEC經濟體表達加入意願，但事實上CPTPP入會議題是由CPTPP委員會及會員國決定。CPTPP會員國曾表示、紐西蘭也說過，「歡迎任何願意符合CPTPP高標準的國家進入申請程序」。

此外，這場峰會正值美中戰略競爭之際，習近平11日在APEC企業領袖（APEC CEO）高峰會發表演講時表示，亞太地區不能、也不該回到冷戰時期對立和割裂的狀態。

媒體詢問會中是否對此有相關討論及APEC經濟體的反應，阿爾登說，會中討論著重共同主題，各領袖的談話都有一致性，其中包括氣候變遷及永續性的討論、全球疫情的因應、聚焦經濟復甦的需要及疫苗接種計畫等。貿易是最主要的焦點，「我們會持續促進貨品及服務自由開放流通」。

今年APEC年度主題為「攜手協作，共同成長」（Join, Work, Grow. Together）。阿爾登表示，今年APEC共達成4項進展，包括制定「奧特亞羅瓦行動計畫」；證明貿易是一股良善力量，APEC反對疫苗民族主義並降低疫苗關稅；在氣候變遷及永續發展上取得進展、同意推動凍結化石燃料補貼；持續將包容性成長納入議程且擴及至原住民經濟。

12日的領袖峰會通過「領袖宣言」及「奧特亞羅瓦行動計畫」（Aotearoa Plan of Action）。這項計畫是為落實APEC於2020年發表的「2040太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）而生，內容涵蓋貿易及投資、創新與數位化、永續及包容性成長、APEC持續改進機構功能、計畫審查及更新。

泰國將擔任明年APEC主辦國。

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