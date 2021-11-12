美魔女商業間諜勾結前同事竊取光源機密技術　轉大陸爽削千萬

▲保二總隊刑事警察大隊長林漢隆說明，南部首宗商業間諜案被收押。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

抓到了！南部首宗商業間諜被收押，一名王姓女子從科技公司離職之後，夥同前同事分別在大陸地區跟台灣設立新公司，然後取得「零件採購資料」以及透過另一名陳姓前同事拿到「產品設計構圖」、「分析系統」等營業秘密資料後，在大陸地區營業，初估不法所得超過千萬元。

保安大隊第二總隊刑事警察大隊長林漢隆在12日接受訪問，強調這幾年違反營業秘密案件大幅增加，蔡英文總統也提到台灣經濟命脈事高科技產業，所以一定要做好營業秘密的保護，但沒想到卻有人偷偷當起商業間諜，把營業秘密送到了大陸。

▲警方針對這件南部首度出現的商業間諜案展開調查 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就是今年3月間，南部科學園區廠商一家科技股份有限公司，它是國內知名人造光源和光譜分析技術領先廠商， 疑似遭員工竊取營業秘密，並前往大陸地區設立公司營利 。經過調查之後檢察官核發搜索票之後，分別在9月22日搜索37歲的王姓離職員 ，這個月9日搜索42歲的陳姓離職員工住處等地點，查扣相關資料，並通知他們到案說明。



專案小組調查發現， 王姓離職員工認為原公司技術具有相當市場價值，竟與公司大陸地區業務經理，分別在大陸地區及台灣設立公司，由王姓離職員工非法取得公司「 零件採購 」資料，及透過陳姓離職員工取得「 產品設計機構圖 」、「分析系統」等營業秘密資料後，利用這些營業秘密資料在大陸地區營利，初估不法獲利達新臺幣 1000 萬以上。



檢察官審理過後認為王姓離職員工涉犯營業秘密法等罪嫌重大，且有串證之虞，於9月月22日日向臺灣橋頭地方聲請羈押禁見，經法官諭知10萬元交保並限制住居、禁止出境出海。檢察官不服原裁定向智慧財產及商業法院提起抗告，經發回後，於11月2日經裁定羈押禁見獲准。

被告陳姓離職員工經檢察官訊問後，諭知6萬元交保並限制住居。這起案件也是警察機關歷年來首件偵辦南部科學園區違反營業秘密法案件，王姓負責人涉嫌將尖端技術洩漏到境外地區牟取暴利遭法院裁定收押案件，依營業秘密法第13條之2第1項之規定，可處一年以上十年以下有期徒刑。

▲保二總隊刑事警察大隊長搜查情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）