愛國臂淪四劑帝國！副作用難評估　專家曝：混打的都不是要出國

▲高端疫苗。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心12日宣布新冠疫苗最新政策，已經接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可以持證明再追打AZ、BNT或莫德納疫苗，立刻引發熱議。對此有專家指出，打4劑疫苗副作用難以評估，還有專家透露，那些已經接種高端的70萬人中，會因出國需求去混打的人根本沒幾人，因為有出國需求的人根本就不會選擇高端。

指揮中心表示，為因應國際上對疫苗認證需求，尤其美國入境需要接種WHO認證疫苗，並未包含高端，因此開放國內施打一劑或二劑高端者，且有出國、就學、工作需求者，檢附相關證明，即可混打其它款國際疫苗，如AZ、莫德納、BNT疫苗等，並建議兩劑間隔可依該項疫苗中文說明書所列最小間隔完成接種，且可能於出國14天前完成接種最佳。

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▲指揮中心開放施打高端後，有需求者可再追打國內其他廠牌疫苗。（圖／食藥署提供）

消息曝光後，立刻掀起鄉民在批踢踢八卦板以「高端仔好爽喔，可以請4次疫苗假」為題洗版開諷，「新四劑服英戰士！不錯喔」、「高端仔，可以請4次疫苗假共8天，爽翻天惹」、「4劑打好打滿賺爆，不愧是最頂的」、「新試劑服英戰士升級，新四劑服英戰士」、「這下台灣真的世界前面了，四劑帝國」、「高端仔光宗耀祖，讓台灣領先屌打世界」、「不要小看高端四劑的決心」。

根據《聯合報》報導，台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，已經接種2劑高端疫苗者，此時再接種兩劑他款疫苗，尤其是他款疫苗的第二劑是否出現強烈副作用，很難評估。《中國時報》報導，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢則說，其實有出國需求的人當初根本就不會選擇打高端，現在已經打高端的那些70萬人，會因出國需求而混打的人根本沒幾人。