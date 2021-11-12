打高端想出國｢要混打2劑國際疫苗｣！　PTT全驚喊：四劑帝國

記者邱晟軒／台北報導

本站曾報導｢高端開放混打3廠牌！網見1條件全傻了：這跟重打差在哪｣指出，中央流行疫情指揮中心今（12日）宣布，開放已施打一劑或二劑高端者，若出國需求可混打他款疫苗，消息傳出立刻掀起鄉民群情激憤；更有不少人諷爆｢這下台灣真的世界前面了，四劑帝國｣。

指揮中心今表示，為因應國際上對疫苗認證需求，尤其美國入境需要接種WHO認證疫苗，並未包含高端，因此開放國內施打一劑或二劑高端者，且有出國、就學、工作需求者，檢附相關證明，即可混打其它款國際疫苗，如AZ、莫德納、BNT疫苗等，並建議兩劑間隔可依該項疫苗中文說明書所列最小間隔完成接種，且可能於出國14天前完成接種最佳。

指揮中心提醒，目前尚無臨床研究或臨床試驗證實高端疫苗與其他廠牌新冠疫苗交替使用之安全性與有效性，依國外小規模臨床研究顯示，接種不同廠牌（製程）的新冠疫苗者，其副作用發生比率及嚴重度均較接種同一廠牌者高，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。

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▲指揮中心今宣布，開放高端混打3廠牌疫苗。（圖／翻攝自批踢踢）



消息曝光後，立刻掀起鄉民在批踢踢八卦板以「高端仔好爽喔，可以請4次疫苗假」為題洗版開諷，「新四劑服英戰士！不錯喔」、「高端仔，可以請4次疫苗假共8天，爽翻天惹」、「4劑打好打滿賺爆，不愧是最頂的」、「新試劑服英戰士升級，新四劑服英戰士」、「這下台灣真的世界前面了，四劑帝國」、「高端仔光宗耀祖，讓台灣領先屌打世界」、「不要小看高端四劑的決心」。

更有網友以「高端鬧劇誰該負責」發文批評，「高端研發國產疫苗應該是美事一樁，若研發成功，對台灣的生技產業，也是一大進步，怎麼會搞成現在這樣，要混打其他的疫苗才能出國，讓高端疫苗，變成笑話一場，弄成這樣誰該負責？」

▼開放高端混打3廠牌疫苗，引起鄉民全看傻！（圖／翻攝自批踢踢）