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77萬高端份子「白打」　想出國要重來2劑！名醫：就當前面沒打過

▲▼高端疫苗,台北長庚醫院團隊,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗不受美、日認可，讓國人失望。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內逾77萬人接種高端疫苗第1劑，指揮中心昨（12）日宣布，如果接種高端疫苗的民眾須緊急出國，可持證明文件加打AZ、BNT或莫德納，因為國外對於高端疫苗至今未認可，讓不少民眾覺得「白打」，專家則認為，「就把高端忽略，等於沒打就好」。

接種高端疫苗的民眾，目前可直接入境紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列及貝里斯6國，美國則暫不認可高端疫苗，另外日本也稱接種完AZ、BNT、莫德納的民眾，入境後隔離時間可從10天縮短至3天，高端疫苗在日本則無此待遇。

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指揮中心昨日宣布相關消息後，引起網友大肆討論，不少人對高端疫苗相當失望，紛紛表示，「遲早要打國際，何不一開始就國際」、「白挨兩針」、「這應該是重打」、「認真問，這跟重打差在哪裡」、「所以買高端到底要幹嘛」，更擔心起打下去4劑的安全疑慮。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科醫師黃高彬則針對安全性解釋，新冠疫苗本身的設計間隔就是28天，基本上就不會有太大問題，只是後續研究有發現，某些廠牌的間隔拉長，效果會更好，才會有天數異動。

黃高彬提到，高端是所謂的次單位蛋白疫苗，而國內現有的BNT、AZ或莫德納，與高端疫苗的機轉作用不同，因此這時有需求要混打其他疫苗，但還在擔憂疫苗恐引發安全疑慮時，「就把高端忽略，等於沒打就好」。

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