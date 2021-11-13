五倍劵再加倍！台東挹注500萬挺在地消費　吃喝玩樂有折扣

▲台東縣觀光協會舉辦「台東消費券3.0 五倍再加倍」記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年由於新冠疫情的衝擊，台東縣各產業深受空前巨變的挑戰，台東縣政府特辦理「110年疫後產業振興補助方案」，挹注近500萬補助經費，協助11個人民團體推動多元行銷振興活動，結合觀光、住宿、餐飲、伴手禮等業者，推出多重消費優惠方案，以提振台東縣經濟、復甦產業買氣。

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▲台東縣政府財政及經濟發展處副處長葉正鶴歡迎大家踴躍使用台東消費券3.0前來消費，一同享優惠拿好康，提振疫後經濟動力。

台東縣政府響應台東消費券3.0 五倍再加倍活動，並由財政及經濟發展處副處長葉正鶴代表出席參加10 日由台東縣觀光協會舉辦「台東消費券3.0 五倍再加倍」記者會，共同支持於今年11月15日至12月31日止活動，以振興五倍券在縣內合作商家消費，可享有五倍再加倍之優惠方案，且只須至台東縣觀光協會臉書粉專、台東觀光協會LINE@或參加活動業者官網下載「台東消費券3.0 五倍再加倍」圖檔，依業者公告優惠即可獲得折抵，全方提供遊客來台東吃喝玩樂享優惠。

目前獲補助之人民團體陸續推出多項振興活動，如搭配五倍券享超值縣內深度遊程、住宿優惠折扣、夜市兌換加碼抵用券、配合商家消費滿額贈等，敬請民眾隨時關注縣府官網、各執行單位或活動網頁https://www.ttva.com.tw/Home/EventInfo 公告，歡迎大家踴躍使用台東消費券3.0前來消費，一同享優惠拿好康，提振疫後經濟動力。