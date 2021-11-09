往年「怕雙11塞車」不敢網購！他今年一下單驚呆　網嘆：膩了

▲原PO納悶今年的雙11居然沒有害他的包裹遲到。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「雙11購物節」各平台摩拳擦掌，許多人也準備清空購物車，趁這波折扣添購生活用品。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他前兩年只要一到11月就不敢網購，因為超商取貨一定塞車，宅配也要多等一兩天。讓他意外的是，11月初有急需下單，包裹居然準時抵達，不禁問卦「今年雙11買氣是不是變差了？」

這位網友文中表示，前兩年只要一進入11月，一想到超商取貨一定塞車、宅配也要多等幾天，他就不敢網購了，「可是上周末有急需下單，居然準時抵達超商門市了，這是我完全不敢想像的！」好奇到底是物流作業效率提升，還是買氣變差了，也笑呼「還是脫單的人變多了？有卦嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，吸引許多人熱論，「正覺得奇怪，怎麼沒塞車的新聞」、「再怎麼差也是物流業惡夢」、「今年疫情，一堆人沒賺錢阿！怎麼買」、「在家上班已經買太多，還有今年3c類優惠都很差」、「我去問有收振興券的店家（比較熟的），都說今年發5000去年3000，生意還沒去年好」、「其實各大網站都有在分散買氣啦！」

▲原PO好奇，是不是今年買氣變差。（示意圖／stocksnap）

還有網友分析最主要原因，「民眾也會有比較心態的，不是錢多就隨便買」、「每個月都有xx節，買膩了」、「因為每個月都給你活動，一般人早就麻痺，沒特別需要就不會買了」、「隨時都有特價，不用一定要等雙11，平常有在看價格就知道」、「每個月都購物節啊」、「今年沒有雙11的感覺，是因為五倍券早就買掉了。」

其中，不少人提到，「一堆都要搶券的，直接不買最省」、「優惠給的比較爛，買氣自然變差」、「其實沒什麼優惠。」就有另一位網友有感發文，說他每年會趁這個時候囤日用品，但漸漸發現，明明價格沒變多少，優惠卻變少；也提到以前平台給的優惠券可以隨意使用，現在都限特定商品，直嘆「今年雙11優惠是不是變差了？」