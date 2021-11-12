「漂亮寶貝」向柯文哲請辭！被他挖角　重返綠營

▲前北市議員、原任台北花卉產銷公司副董事長的呂瀅瀅，轉任徐國勇部長辦公室機要祕書。（翻攝自呂瀅瀅臉書）



圖文／鏡週刊

台北市政府人事又有異動！本刊掌握，前北市議員、原任台北花卉產銷公司副董事長的呂瀅瀅向市長柯文哲請辭獲准，11月已悄悄轉任內政部長徐國勇辦公室擔任機要祕書，因呂瀅瀅是柯市府官員、幕僚所組成的「綠色連線」成員之一，這讓柯身邊的「綠底」柯家軍再失一員。

為何選擇到徐國勇辦公室工作？呂瀅瀅友人向本刊透露，呂過去擔任北市議員時期就熟識徐國勇，2人還是同個質詢組，這次呂瀅瀅萌生辭意後，徐國勇親自問她「要不要來內政部幫我做行銷？」呂思考後點頭，目前在內政部除了協助政策行銷，另也負責協助宗教、宮廟等組織工作。

民進黨籍的呂瀅瀅曾任第9屆台北市議員，2002年她第一次參選就當選、成為北市議會最年輕的議員，被媒體封為議會「漂亮寶貝」；扁政府時期，她也曾任蘇貞昌院長辦公室的機要祕書。2014年柯文哲首次競選台北市長期間，她擔任士林、北投區督導，柯當選後被延攬出任台北花卉公司的副董事長，並一直協助柯營負責基層組織工作，但2019年柯文哲創立台灣民眾黨後，她未入黨，至今仍是民進黨籍。

知情人士說，儘管呂與柯文哲2人「好聚好散」、沒鬧翻，但應是不滿柯的用人「愈來愈藍」，加上比起民進黨，柯常在重大議題搖擺、「沒有中心思想」，最後才選擇離開。

今年3月，北市府內綠營出身的官員、幕僚醞釀組成「綠色連線」，呂瀅瀅也是成員之一，本刊曾報導，8月24日晚上綠色連線成員在北市安和路一家餐廳首次祕密餐敘，據了解，當晚出席餐會的呂瀅瀅就當面向柯文哲請辭。

呂瀅瀅友人透露，呂瀅瀅曾二度動念請辭，首次動念請辭是在今年5月，當時台北花卉公司正值董事改選，後因爆發本土疫情，她才拖到疫情後再向柯請辭，並於10月底正式離開台北花卉公司，11月起轉任徐國勇部長辦公室擔任機要祕書。



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