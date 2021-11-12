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南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

▲台南市警局連續偵破暴力犯罪組織、持槍械殺人及假投資詐欺機房等數起重大治安事件，警政署長陳家欽特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局連續偵破暴力犯罪組織、持槍械殺人及假投資詐欺機房等數起重大治安事件，警政署長陳家欽特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局近期持續強力打擊各類犯罪行為，不容黑道幫派作亂挑戰公權力，連續偵破暴力犯罪組織、持槍械殺人及假投資詐欺機房等數起重大治安事件，展現政府掃蕩決心，警政署長陳家欽12日特別南下，表揚有功人員並頒發破案獎金。

▲台南市警局連續偵破暴力犯罪組織、持槍械殺人及假投資詐欺機房等數起重大治安事件，警政署長陳家欽特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出近期破獲重大案件包括：一、刑事警察大隊偵破王姓犯嫌為首的暴力犯罪組織，該組識未經主管機關核准擅自堆置及掩埋廢棄物，從中賺取非法暴利，並因與他人爭奪地盤持槍械鬥，甚以毒品餵飼員工等惡行，案經完整蒐證後發動掃蕩行動，查緝王姓犯嫌等24人到案。

二、麻豆分局偵破鄧姓犯嫌為首的暴力犯罪組織，該組織利用陣頭轎班吸收成員共組暴力犯罪集團，平時以從事暴力討債為主要收入來源，對被害人施以傷害、毀損等犯行，經警方蒐證偵辦，將鄧嫌等人查緝到案。

▲台南市警局連續偵破暴力犯罪組織、持槍械殺人及假投資詐欺機房等數起重大治安事件，警政署長陳家欽特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三、佳里分局接獲通報槍擊案後，立即調閱監視器鎖定犯嫌並報請檢察官指揮偵辦，20小時內即迅速查獲楊姓犯嫌涉嫌持槍殺人並移送台南地檢署偵辦。四、第五分局偵破王姓犯嫌等13人涉嫌共組假投資詐欺機房，以假投資名義詐騙國內民眾，警方查扣詐欺不法所得現金新台幣504萬餘元。

警政署長陳家欽12日特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金。陳家欽署長感謝南警近期幾起打擊犯罪行動表現相當優異，除了迅速偵破槍擊殺人案外，也加強查緝影響治安甚鉅的暴力組織犯罪集團，更針對近期猖獗的假投資詐騙集團予以迎頭痛擊。

▲台南市警局連續偵破暴力犯罪組織、持槍械殺人及假投資詐欺機房等數起重大治安事件，警政署長陳家欽特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，針對近期台中市發生行車擦撞糾紛，被害人遭圍毆致重傷案件，陳家欽署長也特別要求員警，如發生類似案件時，應指派快打警力迅速到場壓制，即時救助傷患，逮捕現行犯，而且務必依法將嫌犯移送地檢署偵辦。

▲台南市警局連續偵破暴力犯罪組織、持槍械殺人及假投資詐欺機房等數起重大治安事件，警政署長陳家欽特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳家欽署長更強調，警察機關務必嚴正執法，絕不容許任何挑戰公權力之不法行為，以全力維護民眾安居生活環境。最後，他也期勉所有員警同仁未來執行各項掃蕩犯罪工作應持續秉持熱情，共同為民眾打造安居樂業的生活環境。

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