徐耀昌「跳船」稱沒核安就沒核四　洪申翰：核四就是艘破船

▲苗栗縣長徐耀昌。（資料照／記者黃孟珍翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四等4大公投案將在12月18日投票，雖然國民黨宣傳「四個同意」，但黨內對是否支持重啟核四仍有不同意見，在宜蘭縣長林姿妙首表態反對後，苗栗縣長徐耀昌12日稱「不安全就不贊成重啟核四」，引發討論。對此，民進黨立委洪申翰表示，核四就是艘破船，所以國民黨縣長們紛紛跳船，批評國民黨對於核安、核廢議題撒手不管。

洪申翰今天透過臉書表示，徐耀昌主張沒有核安就沒有核四，直言「貿然啟動核四也不妥，不僅是核四，核一、二、三廠安全性，更要請學者專家密切把關」，難得徐對核安問題坦白，但為何國民黨縣長們在核四重啟公投違逆黨中央，紛紛跳船？很簡單，因為核四就是艘破船，只要花點時間了解馬政府留下的核四破船，就知這船太破，一開就會沉，會將台灣推向核災深淵。

洪申翰指出，這些年國民黨一直拼命卡燃氣、醜化再生能源，造成減煤停滯，逼台灣必須擁抱他們最愛的危險核四，但核安、核廢，國民黨卻都撒手不管，只留給各地承擔，現在距離公投只剩下一個月，請國民黨另外13個執政縣市首長都出來說清楚。

洪申翰並直接點名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應等人，「請問你們能保障拼裝核四的安全嗎？請問你支持核廢料要放在你執政縣市嗎？」