馬英九曾說再生能源是丑角　綠委批「在野黨貶低」錯誤言論流竄

▲洪申翰提到，前總統馬英九曾說「再生能源是丑角」。（圖／翻攝國會頻道，下同）



記者許展溢／台北報導

民進黨立法委員洪申翰今（4日）在立法院衛環委員會提到，前總馬英九曾說「核電是主角」，且不少在野黨認為再生能源政策是民進黨的事，不少錯誤訊息仍流竄著，問經濟部怎麼看？次長曾文生回應，未來再生能源絕對超過一半，所以再生能源才是主角。

衛環委員會今邀請環保署、經濟部和交通部針對「溫室氣體減量及管理法修法方向及修法期程」進行專題報告。洪申翰質詢秀出一張圖寫著，馬英九曾說核電是主角，再生能源是丑角，天然氣是配角。曾文生對此回表示，要達到2050淨零排放國際能源署（IEA）已經說再生能源絕對是超過一半，再生能源才是主角。

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洪申翰接著說還是很擔心的事情是，在野黨都在貶低再生能源，這些言論還在台灣流竄，還是很擔心的事情，甚至有些縣市對再生能源很不友善，釋放出錯誤訊息，甚至在地方聽到「這是民進黨政策，跟國民黨沒關係」，但從淨零排放來看，這是錯誤看法。

▲曾文生說，未來再生能源絕對超過一半，再生能源才是主角。（圖／翻攝國會頻道）



曾文生表示，再生能源有許多土地取得、分區或農地管理等權責在地方，這部分都要積極跟首長溝通，但除了這外，也知道若地方上有意願設置再生能源工作，目前技術上也協助地方公務同仁，進行審查時能夠有較明確標準，因此做了聯審，也就是程序上過去走不順狀況，透過中央地方人員審查用共同克服問題加速推進。

國民黨立委張玉美則反駁洪申翰說法，再生能源這麼重要，怎會不重視？接著批蔡政府綠能目標2025要達20%，但執政5年來進度僅5%，還要靠8成的電力、火力才發電，非常不環保。