半年4劑！打高端想出國追加混打　醫解析安全疑慮：就當前面沒打過

▲指揮中心開放施打高端後，有需求者可再追打國內其他廠牌疫苗。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新冠疫苗最新政策，已經接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可以持證明再追打AZ、BNT或莫德納疫苗。消息曝光後，立刻引發熱議，其中最受關注的安全疑慮，專家解釋，疫苗設計本身都只要間隔28天就可以，只是後續研究會因效果而有天數異動；針對高端可再追加其他廠牌施打，醫師坦言，高端的作用機轉與其他疫苗不同，所以要再打其他款，其實「把高端忽略，等於沒打就好」。

指揮中心說明，高端疫苗在尚未列入世界衛生組織緊急使用清單或民眾擬入境國家尚未核准前，不論接種一劑或兩劑的民眾都可依需求接種AZ、BNT或莫德納疫苗，兩劑間隔可依照該疫苗說明書中所列最小間隔時間完成接種，且最好是出國14天前完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但以BNT為例，若完整施打完兩劑高端者，間隔28天後再完整接種2劑BNT，等於半年內就追加且混打了4劑新冠疫苗。對於安全性的疑慮，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科醫師黃高彬受訪時解釋，新冠疫苗本身的設計間隔就是28天，基本上就不會有太大問題，只是後續研究有發現，某些廠牌的間隔拉長，效果會更好，才會有天數異動。

▲指揮中心列舉接種高端疫苗後，有緊急出國需求施打其他疫苗之條件。（圖／指揮中心提供）

只是，國外在施打第三劑追加劑時，大部分以6個月為基準，國內僅隔28天的考量為何？長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如說明，由於研究顯示，新冠疫苗在體內的抗體，大概3至6個月會逐漸下降，但下降到某個程度時，再進行追加足矣，可是這些施打高端的民眾面臨的主要是出國需求問題，因為要跟國際達成雙向認同不會這麼快完成。

施信如認為，若是沒有要出國的國內民眾，其實不需要去執行這件事，因為體內已經有抗體，且抗體也不是越高等於越好，她推論是考量到需求問題，指揮中心才會有此決定；但未來，基本上為了防疫跟人類，大家可能都還是要追加第三劑。

黃高彬總結，高端是所謂的次單位蛋白疫苗，而國內現有的BNT、AZ或莫德納，與高端疫苗的機轉作用不同，因此這時有需求要混打其他疫苗，但還在擔憂疫苗恐引發安全疑慮時，「就把高端忽略，等於沒打就好」。