高雄券淪「洗錢券」高市府要查了　局長撂狠話：違法送辦不寬貸

▲議員質疑，高雄券淪為洗錢券，被有心人士賺取價差。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員陳麗娜12日驚爆，市面上有人握有大量高雄券，以價差收購五倍券，不法獲利單日可轉進11萬。對此，經發局強調，高雄券發放已有相關防弊機制，經發局將針對業者是否依規定發放加強查察，如查獲不法將移送法辦不寬貸。

高雄市政府舉辦「高雄開就賺」活動，以五倍券消費滿額贈高雄券。國民黨高雄市議員陳麗娜12日於總質詢時質疑，「高雄券疑似成為不肖人士的洗錢券」。

▲高雄市議員陳麗娜、李眉蓁質疑，高雄券變洗錢券。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳麗娜指出，高雄券取得有條件限制，據傳市面上有人有大量現金跟大量高雄券四處收購五倍券，收5000元五倍券後，給對方5000元現金與450元高雄券。如此一來不肖人士不僅可獲得5000元五倍券，還可自己獨吞550元高雄券。

經發局強調，為讓高雄券達振興循環成效，同時規範夥伴店家依照約定方式兌換，夥伴店家在高雄券發放完畢欲前往高雄銀行再次兌領高雄券時，需以「千」為單位，備妥「1比5」金額的振興五倍劵，才能向高雄銀行申領到對應額度高雄券，兌領金額也有限制，一般餐飲業者兌領上限為4000元，有大筆需求業者則要提出營業金額申請審核，高雄券已有相關防弊機制。

▲高雄市政府舉辦「高雄開就賺」振興活動，消費滿額贈高雄券。（圖／高雄市政府提供）

經發局長廖泰翔表示，振興五倍券發放辦法明定禁止轉售，也不得找零、兌換或退換現金，高雄券使用辦法比照振興券，同樣不得轉售或兌換現金，同時根據市府與百貨、旅宿、餐飲、美容美體及按摩、視聽視唱（KTV）、釣蝦等夥伴店家簽訂的契約或同意書，業者受高市府監督代為發放高雄券，發放時需依照市府規定及要求辦理。

由於經濟部根據去年三倍券使用經驗，家庭成員領券後多會集資購買高單價商品，今年五倍券同樣規劃代領與綁定，考慮一般家庭成員人數，家戶綁定專案上限為5人，高雄開就賺活動高雄券兌換方案，也依照此原則在官網公告每人每次兌領高雄券金額不得超過5000元，相關規定已多次逐一通知各業者務必遵守。

▲高雄市政府經發局長廖泰翔。（圖／高雄市政府）

廖泰翔強調，基於確保「高雄開就賺」活動順利進行，兼顧參與活動夥伴平等受惠原則，經發局將針對業者是否依規定發放加強查察，也呼籲各夥伴店家確實遵守活動相關規定，如查到有違反規定屬實者，除拒絕核銷或追回已兌領款項並終止契約，因此舉恐涉及洗錢罪、背信罪、詐欺、使公務員登載不實或偽造文書罪，將移送檢調偵辦，絕不寬貸，呼籲業者及有心人士不要以身試法。

【更多新聞】

快訊／高雄5行政區「11／18大停水15小時」 20.1萬戶受影響

通緝犯南漂隱姓埋名11年！1動作讓他栽了 胡扯身分辯：我發福了

義大醫療走向屏東！2025年營運 將有遊樂場、購物、電影院

藝FUN券幸運兒快看！高雄196店家消費再贈高雄券 眷村民宿也能用

伍佰代言形象片「臉泛綠光」！網酸：學生期末作業...高流CEO回應