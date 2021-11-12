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社會 社會焦點 保障人權

高雄券竟變洗錢券？她爆「暗黑手法」　一天獲利11萬

▲▼高雄市餐飲店家領取高雄券。（圖／高雄市政府提供）

▲議員驚爆高雄券變洗錢券，曝光暗黑手法。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府加碼推出高雄券搶攻5倍券商機，不過，高雄市議員陳麗娜今（12）日驚爆，高雄券已變「洗錢券」。她指控市面上有人握有大量高雄券，以5000元現金向一般民眾收購5倍券，再發送450元高雄券，一天不法獲利就可高達11萬元。

陳麗娜指出，市面上出現有人用大量現金跟大量高雄券四處向民眾收購五倍券，給對方5000元現金與450元高雄券，如此一來不肖人士不僅可獲得5000元五倍券，還可自己獨吞中間價差550元的高雄券，質疑高雄券已成為洗錢券。

▲▼高雄市議員陳麗娜、李眉蓁質疑高雄券變洗錢券。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員陳麗娜質疑高雄券變洗錢券，爆特定人士不法獲利一天可達11萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員李眉蓁直言，因為高雄券取得有條件限制，有些人不想到百貨公司一次花掉五倍券5000元去換1000元高雄券，所以才讓不肖人士有機可趁。她詢問經發局長知不知情？「為何有特定人士可以聲稱自己每天有100萬的額度讓民眾換，大量高雄券從哪來的？」

▲▼高雄市議員陳麗娜、李眉蓁質疑高雄券變洗錢券。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李眉蓁質疑特定人士大量的高雄券從何而來，要求市府詳查。（圖／記者賴文萱翻攝）

經發局長廖泰翔對此表示不知情，也強調高雄券每一次的兌換有限定數量，發放時也有做相關稽查跟查核。他進一步說明，第一次餐飲業申請高雄券時，會給4000元高雄券，商家後續可以再到高雄銀行提出5倍以上振興券對應，但金額至少要是2萬元以上的振興券，以此確認發放的高雄券有對應到振興5倍券的消費。

但陳麗娜不滿廖泰翔的回應，質疑他管控不嚴，未把握市面上真實發生的情況，因而請主席裁示讓廖泰翔離開議事廳。她最後強調，為此事曾與市調處聯繫，卻獲得此類案件無法管理的回應，讓她不能接受，「若此人每天有100萬現金從事收購，不法獲利就可高達11萬元，市府必須嚴加把關。」

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