台南名店「神級薑母鴨」他狂打29通訂位！當地人跪求低調：麥相害

▲每當寒冷冬天來臨，不少民眾都會吃薑母鴨、羊肉爐來滋補養生。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

天氣轉冷，民眾愛吃火鍋圍爐，同時又能暖胃進補。一名網友近日為了到一間台南名店用餐，竟足足打了29通電話才訂到位，沒想到他將畫面PO上網後，許多網友紛紛表示，這間店真的超難訂，甚至不少人都有打過「上百通」的紀錄，希望別再幫他們打廣告了，「麥安餒相害啦」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享通話紀錄顯示，他為了到台南一間「薑母鴨」名店用餐，撥打了同一支電話多達29次，文中雖未表明最後是否有成功訂到位，但他也好奇「為了吃，你／妳最高紀錄打到幾通？」引發熱議。

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▲原PO為了吃一間台南薑母鴨名店，狂打29通電話。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「破百很多次了」、「這間我都三點多打」、「這間胡椒白菜雞很讚」、「我從18歲打到32歲」、「打了10通後，直接放棄去逛花園夜市」、「欸喂，你在變相幫他們打廣告欸！以後要更多人了啦，麥安餒相害啦」、「哀鳳最多的紀錄是200通，實際大概在250左右⋯」、「50-100之間」。

另外，也有不少網友分享類似經歷，「屋馬70幾通」、「打台南某間烤鴨100通，結果沒訂到」、「之前為了吃宋廚⋯我打了快上百通」、「吃倒是沒有，不過有過叫人起床100通的紀錄」、「屋馬以前只有2間店的時候，我打過200通以上」、「碳佐麻里打了20通以上的電話」、「之前打司馬庫斯的，100通還沒通」、「我丹丹漢堡常常都打40幾通」。

▼原PO為了吃一間台南薑母鴨名店，狂打29通電話。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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