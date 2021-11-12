快訊／台南中西區民生綠園賓士車連撞分隔島 　車毀漏油一片狼藉

記者林悅／台南報導

台南市中西區湯德章紀念公園圓環接中山路口，12日中午12時許發生1起賓士車連撞圓環分隔島，失撞再撞中山路分隔島車才停下，造成車頭及底盤部分嚴重毀損漏油，車頭及車體碎片散落一地，現場留下長長漏油痕。

▲▼1部賓士車連撞圓環分隔島，失撞再撞中山路分隔島車才停下，造成車頭及底盤部分嚴重毀損漏油，車頭及車體碎片散落一地。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，該車行駛湯德章紀念公園圓環內汽車道，要從中山路駛離進入中山路時，不知何故人車失控車頭先撞圓環內分隔島邊柱，該車強大撞擊力，將圓環内分隔島上的標誌柱撞斷飛離約30公尺遠之中山路對向車道邊，幸好未砸到經過人車，否則後果不堪設想，車子再往前行駛撞上中山路口分隔島才停住，車頭及底盤嚴重受創漏出黃褐色機油，地上滿是破碎零件。

第二分局博愛所於指出，在湯德章紀念公園中山路口有交通事故，經員警到場查處係 55歲溫姓男子駕駛自小客車，行經圓環時與22歲李姓男子自小客車發生擦撞後，自撞分隔島2次，現場漏有大面積油漬。現場溫男表示先前手術部位，因車禍撞擊產生疼痛，需要就醫，雙方酒測值均為0。後續由交通分隊續辦。現場自小客車漏油部分，已請環保局派員清理。分隔島部分石塊遭撞擊掉落，已通報市府工務局接辦。