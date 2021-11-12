失智男思念家人溜出安養中心　暖警地毯式搜尋助返回

▲失智的徐姓老翁溜出安養中心卻迷途，警方動員展開地毯式搜尋才找到。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區某安養中心1名65歲徐姓老翁，因思念家人11日趁著看護人員不注意偷偷溜出，院方報警協尋，經警方展開地毯式搜尋下，t花了2個多小時，最後在3公里外發現蹲坐在宮廟外路旁的徐姓老翁，員警現場安撫情緒後，隨即通知安養中心人員將老翁平安接回。

▲警方積極尋獲徐翁後載返警所，交由安養中心帶回。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局高平派出所警員余志誠及王天龍等2員昨日接獲安養中心醫護人員報案後，隨即調閱安養中心附近住家監視器及沿線路口監視系統，發現老翁最後行蹤身影係在龍潭區中原路往高原交流道方向行走，經沿路搜尋都未找到老翁。

考量該名老翁行動不便且鄰近交流道車流量大，易衍生其他危險，在江冠儒所長得知後，隨即發動派出所所內警力在附近展開地毯式搜尋，最後終在離安養中心3公里外交流道旁的宮廟前，發現有位老翁神情呆滯面帶憂愁獨自蹲坐在路旁，於是透過警用小電腦人臉辨識系統確認為徐姓老翁。

但徐姓老翁堅持不肯隨同警方回去，原來老翁是因為思念親人，不想待在安養院才回偷偷的趁管理照顧人員不注意之際偷偷離開，事後員警將該名老翁以巡邏車載返派出所，並通知該安養中心趕到派出所接回。該中心由衷地感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬致謝。