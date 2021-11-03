斗南嬤徘徊烏日車站前　把派出所當婦產科：怎麼還沒輪到我？

▲8旬阿嬤獨自從斗南搭車到烏日車站，不料竟把派出所當診所。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

81歲的許姓阿嬤在台中市烏日火車站前的菜市場來來回回走了好幾趟，逢人便問某某婦產科該往哪裡走？但烏日並沒有這間婦產科，警方到場一查，阿嬤竟是住在80公里遠的雲林斗南，獨自搭客運要去台中火車站附近看病，結果提早下車；一名也是患有失智症的老翁，遠從屏東坐火車到烏日車站，在站前徘徊，2人都是一外出就忘了家，值得家人更加關注，否則走失後果難料。

烏日警方日前獲報，烏日火車站前菜市場有個疑似失智阿嬤，逢人便問如何去某某婦產科，路人告知並沒有這一家，阿嬤突然潸然淚下，員警趕往查看，並先攙扶阿嬤返回派出所喝水休息。

阿嬤在派出所哽咽的說，她一大早就搭乘客運要到台中火車站的某家婦產科看診，憑著模糊記憶，怎麼找都找不到，也不知道該怎麼回家，阿嬤一說完，突然拿出健保卡請員警協助掛號，把派出所誤當成診所，而且還頻頻詢問，怎麼還沒有輪到她看診？

員警一查阿嬤身分，竟是住在雲林斗南，趕緊通知家人前來帶回，家人表示，母親患有失智症，每天沒事就跑診所，怎麼勸都無效，但母親一早就出門未返家，家人不知去哪裡找尋，只能焦急在家等電話，還好被員警及民眾發現。

警方表示，日前有一名失智老翁也曾在烏日火車站前徘徊，經詢問，老翁竟是從屏東搭火車要到台中，誤以為烏日站即是台中站就下車，一時迷了路，失智老人外出不知如何返家的情況愈來愈多，值得家人更加注意，否則一旦走失，不知會發生什麼事？