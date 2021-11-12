元宇宙引領沉浸失智者視界　換位思考同理新感受

▲「暗暝」結合VR科技引領民眾沉浸失智者視界 。（圖／屏東基督教醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為讓民眾更能同理失智症患者的感受，屏東基督教醫院等4大公益團體聯合推出失智症劇情VR短片「暗暝」，藉由VR虛實整合的特性、運用360度沉浸式觀賞，引導民眾走進失智症長輩的日常「視界」，體驗失智症者日常生活中，所面臨的困難及心境轉折，民眾只要透過電腦、平板、手機裝置即可觀賞，並依活動辦法並留言，即可參加抽獎。

根據衛福部資料推估，全台有45.9%、共13萬9201位的失智症者未經診斷。屏東基督教醫院、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、一粒麥子基金會等表示，疾病的污名化以及缺乏理解不只影響失智症的確診率，也讓患者及家屬在生活中障礙重重、陷入極不友善的環境。因此，有別於學術研究報告的理性數據、醫學上專有的症狀名詞，短片「暗暝」將以感性思維，探討失智症議題，盼大眾換位思考、同理失智症者感受，共創失智友善環境，讓有疑似症狀的患者家庭願意積極就診，也讓患者及家屬能夠在熟悉的環境中安心生活。

2021年下半年7-ELEVEN把愛找回來攜手屏基4間公益團體，推動「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動。搭上元宇宙趨勢，希望透過VR實境體驗將公益理念讓民眾更有感。

屏基醫院長林連豐表示，影片結合VR科技及腳本劇情設計，讓民眾以第一人稱視角體驗、強化帶入真實感，加深對失智症者的理解；並提供不同的覺察視角，進而為失智症者、照顧者家庭及社區，找尋出更加理想的照護模式與社區共生關係。

「暗暝」於11至12月間在屏東、嘉義、台中及花蓮等地7-ELEVEN門市，邀請民眾穿戴VR頭盔裝置，完整體驗觀賞，並舉辦線上分享活動，民眾於FaceBook公開分享影片貼文，依活動辦法並留言#加一點同理減一點冷漠、#失智友善一起來，即可參加抽獎。