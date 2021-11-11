殘暴富二代揮棒傷人！家族食品廠Google變成：台灣的棒球場

▲Google重新把食品廠歸類為「位於台灣的棒球場」。（圖／翻攝自網路）

記者陳雕文／綜合報導

台中市18歲男大生7日凌晨駕車不慎擦撞要價千萬的瑪莎拉蒂，遭3惡煞持球棒打到頭骨破裂命危！而動手的主嫌是彰化知名食品廠富二代，年僅23歲就身背多條刑案前科。如今該食品廠網頁被灌進6千多筆一星負評，且在網友不斷提出建議修改後，Google該食品廠則出現「位於台灣的棒球場」。

▲男大生不慎擦撞瑪莎拉蒂，竟被眾人圍毆到顱內出血，至今仍在搶救中。（圖／民眾提供）

據了解，18歲宋姓男大生7日凌晨0時40分駕駛福斯休旅車行經中市台灣大道，不料右轉外側車道擦撞一輛黑色瑪莎拉蒂名車，瑪莎拉蒂的車上3惡煞下車，其中23歲張姓富二代還拿著球棒，不管宋男如何道歉，張男仍持續攻擊，導致宋男頭骨破裂、硬膜出血、顱骨閉鎖性骨折，目前仍在加護病房與死神拔河。

原來，張嫌設籍彰化，家境優渥，其父親於2000年在彰化縣開設知名乾果食品公司及工廠，在當地佔地逾百坪，投資資本額逾千萬元新台幣。由於家族加工的堅果產品評價頗佳，目前攻佔多數網路電商平台，收入非常可觀。至於瑪莎拉蒂，則是家人於2016年買給張男開的。

▲張姓富少家族經營食品公司，更以祖訓作為宣傳主軸，但對比富少毆人惡行相當諷刺。（圖／翻攝網路）

張男犯案後逍遙4天，自知事情鬧大，在警方和律師勸說下出面接受偵訊，但這段期間包含張男臉書、LINKIN平台帳號都已經自行關閉，連自家食品公司的臉書粉專也暫時關閉，似預見會遭網友肉搜出征。

但不管關掉甚麼通路，食品公司的Google評論區仍被憤怒的網友狂灌一顆星負評宣，目前已經灌進6千多筆留言，不少網友說，「請張教練指導如何正確揮棒」、「請問貴公司鋁棒怎麼賣」、「想問球棒價格」，甚至還向Google提出修改建議，最後Google也將該食品公司重新歸類為「位於台灣的棒球場」。