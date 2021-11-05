竹科夫妻拚生娃！不孕求診數偏多　醫師曝關鍵因素

▲自國建署擴大試管嬰兒補助方案以來，不孕生殖門診的諮詢數普遍提高。（圖／東元醫院「艾微芙國際生殖醫學中心」提供）



記者陳凱力／新竹報導

今年7月間，國健署擴大試管嬰兒補助方案，讓許多受不孕症所苦的夫妻們鬆了一口氣，根據國建署網站，衛生福利部將不孕症試管嬰兒補助對象，由中、低收入戶擴大至所有的不孕夫妻，只要夫妻雙方有一方具有我國國籍，而且妻的年齡未滿45歲，即可申請政府的補助，預估每年將有2.3至2.8萬對不孕夫妻受惠。

除低收及中低收入戶維持每次最高補助15萬元外，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元，再次申請者最高補助6萬元，並依各範圍療程給予不同補助額度，若不孕夫妻實際支出金額未達補助金額上限者，則依照該次療程的實際支出金額，給予補助。

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▲新竹地區求助人工生殖的數量為全台第三名。（圖／記者陳凱力製圖）

值得注意的是，試管嬰兒補助有次數上限，受術妻年齡在39歲(含)以下進行試管嬰兒療程並順利活產前，最多補助6次；另年齡在40歲(含)以上至44歲(含)以下者，最多補助3次，如果已經成功生育試管嬰兒者，另一胎次再依受術妻的年齡並依上述年齡區間重新再申請計算其補助次數。

由不孕夫妻前往國健署特約的人工生殖機構接受醫療服務，由生殖機構協助線上申請，取得補助資格後於一年內進行施術，並於療程結束後6個月內請施術的生殖機構協助費用線上申請，經國健署審查通過後，即可撥款至申請者的指定帳戶。

這項計畫從今年7月1日起開始實施，截至10月28日止，4個月內國健署就通過1萬9986案補助資格申請，其中第一名為台北市7817案、第二名台中市3180案、第三名高雄市2876案。

竹北艾微芙國際生殖醫學中心楊文瑞醫師就曾表示，試管嬰兒補助方案開跑後，諮詢意願踴躍，詢問人數直線成長3成，網路及現場申請人數每月超過100名。

▲醫師認為，竹科族群並無較高的不孕機率，但因經濟能力普遍不錯，因此較有能力求助醫療求子。（圖／記者陳凱力製圖）

不孕生殖醫師林正凱說，不孕症補助無差別上路後，前往諮詢的夫妻大約多了3成，以往有些不孕症夫妻因為受限於經濟壓力，在補助上路後大幅減輕壓力，不過補助有年齡限制和次數上限，也是鼓勵夫妻們想生要趁早，卵巢子宮機能會隨著年紀越大越衰退，即使醫學科技再發達，也並非無所不能。

中醫大竹北附醫也表示，院內進行「人工授精」和「試管嬰兒」的比例約1:1，而不孕生殖補助方案進行後，試管療程約增加2-3成，在進行不孕療程中，遇到最大的阻礙還是卵巢因素（功能衰退或是卵子品質不佳），不過醫師認為，竹科族群並無較高的不孕機率，但因人工生殖是一項高花費的醫療技術，而竹科人收入水平普遍高，也願意在生育上花錢與努力，才會造成竹科人有較高的不孕就醫現象。



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