教部發函大學惹怒兩大協進會　重批政治壓迫大學是錯誤

▲兩大協進會發表聲明，提醒因政治需要而壓迫大學是錯誤。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國立清華大學傳出遭中國組織滲透攬才事件持續延燒，教育部在週二（9日）發各大專校院文，提醒兩岸交流應審慎檢視並不得有政治性內容，卻引發大學反彈，國立大學與私立大學校院協進會今（12日）發表聯合聲明，提醒政府對大學管理應採低密度，因政治需要而壓迫大學，歷史證明那些壓迫都是錯誤，擁有政治權力者要三思。

根據國安單位掌握，台灣清大校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法在新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

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由於清大事件引發各關注，教育部在週二也發函各公私立大專校院，提醒各校應強化自我監督及內控機制，審慎檢視交流對象與程序，進行兩岸教育交流，應嚴守兩岸條例法規及現行兩岸政策規範，合作不得涉有政治性內容；教育部長潘文忠也提醒要遵守法令。

▼ 教育部長潘文忠提醒兩岸學術合作不得涉有政治性內容，要嚴守法令。（圖／記者許敏溶攝）

面對教育部加強對大學管制，引發不少大學不滿，國立大學校院協會與私立大學校院協進會，今天發表聯合聲明，回擊教育部的管制，指憲法特別賦予大學較社會各部門更大自由保障，政府對大學管理，應以低密度為原則，如果嚴刑密法，大學必然動輒得咎，而其咎往往就是大學所需要的自由。若大學只能執行行政機關的意志，就失去大學天職。

聲明中也提到，若因政策轉變，而將大學多年前公開合法活動編排入罪於今日，對大學將造成傷害，而政府對於所使用的法律，必須明辨其適用性，並審慎其保留與比例原則。

「政治是一時的，學術是永遠的」，該聲明也指出，古今中外，學術經常不見容於一時的政治環境，那就是考驗社會是否進步、文明能否永續的時刻。過去的殷鑑俱在，因政治需要而壓迫大學，歷史證明那些壓迫都是錯誤的，並呼籲「擁有政治權力者要三思。」

