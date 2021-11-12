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人妻嬌喊「今天好激烈」偷情對門鄰居！　他砸千萬買新居秒被綠

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲日本男子抓到妻子和兒子幼稚園同學的父親外遇。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本一名在知名銀行工作的男子，辛苦工作多年後終於買下一棟價值4500萬日圓的房子，希望能夠讓妻子和兒子過上安穩生活。沒想到某日兒子卻突然跟他說，「媽媽昨晚又講電話到很晚，我都被吵醒了，還發出奇怪的聲音。」心生懷疑的他就偷將錄音筆放在床下，沒想到真的錄下妻子出軌的證據，對象還是對門的鄰居。

日本徵信業界營業額第一名的女社長岡田真弓分享了一段真實案例，現年37歲的銀行職員前島真一（化名）剛透過貸款買下一間價值4500萬日圓（約台幣1112萬元）的郊區住宅，準備讓小3歲的妻子和4歲的兒子過上安穩的生活，每天加班到深夜回家後，都會輕聲進入家門，避免妻兒被吵醒。沒想到某個周末兒子的一句話，卻讓美好的生活破滅。

某個周末妻子外出購物時，兒子就對前島說，「媽媽昨晚又講電話到很晚，我都被吵醒了，還發出奇怪的聲音，他們關係好像很好。」他感到有點懷疑，所以就買了一支錄音筆放在妻子的床下，幾天後再將錄音筆拿出來聽，沒想到卻因此發現妻子外遇的證據。

妻子某晚又趁著兒子睡覺後打電話，錄音檔錄下了妻子輕柔地說著，「今天你比平常更激烈了呢，下次要約什麼時候呢？下星期除了週二跟週四以外都沒問題，你說要現在用電話？不行，不行啦！」接著妻子就和電話另一頭的人展開了一場電話性愛，全程都被錄了下來。

前島委託徵信社後發現，妻子的外遇對象就是他們的對門鄰居佐佐木先生，他們兩個的兒子是幼稚園同學，兩人也都在接送孩子上課後到汽車旅館約會。而前島和妻子攤牌後，妻子也果斷說要離婚，佐佐木也願意與自己的妻子離婚，並負擔前島妻子剩餘的房貸和贍養費。

前島和妻子離婚後，和兒子兩個人一起生活，而妻子已經和佐佐木先生再婚。他說，也許自己在工作上投入太多心力，忽略陪伴妻子和兒子，「雖然我很擔心兒子，但我也不會想要和她（前妻）重新來過，我這輩子都會怨恨她和那個男人。」

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