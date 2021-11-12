開啟習近平下一個新時代　中共六中全會鞏固黨核心地位　

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

開啟習近平新時代　中共六中全會鞏固黨核心地位

記者任以芳／北京報導

中共第十九屆中央委員會第六次全體會議昨全體通過中共史上第三份「歷史決議」，拍板定案20大將於2022年下半年舉行。中共中央今（12日）上午十點招開中外記者會，說明這次六中全會討論重點，主要總結共產黨的過去歷史教訓，著重總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗。並且鞏固習近平為黨核心的地位，迎接習下一個新時代的來臨，成為大陸政治路線的主旋律。

中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉表示，「全會最重要的成果‌‌是審議通過中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議。」全面總結黨的黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，‌‌是鄭重的歷史性戰略性決策。

談到過去兩次「歷史決議」，王曉輝說，1945年，‌‌第六屆七中全會‌‌制定關於若干歷史問題的決議，‌‌1981年第十一屆六中全會制定關於建國以來黨的若干歷史問題的問題的決議，‌‌兩個歷史決議產生的歷史條件，‌‌時代背景‌‌所要解決的問題有所不同，‌‌但是都是在重大歷史關頭作出的，‌‌都對推動黨和人民事業發展起到重要作用，‌‌現在距離第一個歷史決議制定已經過去76年，‌‌距離第2個歷史決議制定也過去了40年‌‌。

王曉輝進一步說，依照現在發展，已經證明黨的理論和實踐向前發展，‌‌站在新的歷史起點上‌‌，回顧過去，‌‌展望未來‌‌百年奮鬥歷程，‌‌特別是改革開放40多年的奮鬥歷程，‌‌進行全面系統的總結，‌‌必須有客觀需要，也具備主觀條件。

▲▼ 2021.11.12 中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉，中央政策研究室主任江金權，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀，中央黨史和文獻研究院院長曲青山介紹黨的十九屆六中全會精神，並答記者問。發佈會由中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟主持。 。（圖／翻攝 央視）

▲中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉。（圖／翻攝 央視）

王曉暉表示，全會通過的決議共7個部分、兩個特點，‌‌一是與前兩個歷史決議，‌‌主要總結黨的歷史教訓，‌‌分清歷史是非不同，‌‌這次著重總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗，‌‌做這樣的安排，主要考慮是‌‌從建黨到改革開放之初，‌‌黨的歷史上的重大是非問題，‌‌前兩個歷史決議基本都解決，基本論述和結論至今仍然是實用的。

他強調，「改革開放以來黨的工作中也出現過一些問題，‌‌但總體上黨和國家事業發展是順利的，‌‌前進方向是正確的，‌‌取得的成就是舉世矚目的‌‌決議。未來要把著力點放在總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，‌也符合實際。」

王曉暉指出，第2個特點是‌‌前兩個歷史決議已經做出系統總結，‌‌對於改革開放歷史新時期的成就和經驗。全會還做出了一個重要決定，‌‌就是決定中國共產黨第二十次全國代表大會‌‌於2022年下半年在北京召開‌‌黨的二十大。他強調，「向著第2個百年奮鬥目標邁進的重要時刻‌‌召開的一次十分重要的代表大會。」

▲▼中共六中全會、習近平、第三份歷史決議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共六中全會確定習近平下一個新時代來臨。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

中央政策研究室主任江金權補強說明，「鄧小平當年曾提到任何一個領導都要有一個核心，‌‌沒有核心的領導是靠不住的，‌‌在我們這樣一個有著9500多萬黨員，‌‌有56個民族‌‌和14億人口的大國，‌‌如果黨中央沒有核心‌‌那是不可想象的，‌‌是很容易搞散的，‌‌是什麼事情也辦不成的。」

中共六中全會主要突出習近平過去政績功勳，確立未來領導共產黨的核心地位‌‌，還以鄧小平過去談話來強化習近平新時代中國特色社會主義思想的‌‌指導地位，並且強調「堅持維護習近平總書記的核心地位，‌‌全黨就有金牌。」外界也解讀，六中全會明確鞏固習近平下一個新時代來臨，也是明年二十大將繼續連任的重要訊號。

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
瑪莎惡少會入監服刑？他洩「劇情走向」：連賠償金都不用付
19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」　網：都別想
快訊／2上市櫃公司驚爆遭掏空2億！　檢調18地大搜索
9歲女童全身長滿痘！　醫師一聽飲食全懂了
快訊／高雄再爆情侶陳屍浴室！　母衝租屋處驚見慘劇
LIVE／ET午間新聞：百桂食品今暫停營業！父曝最壞打算
男大生已清醒　宋媽開心：希望讓兒聽到媽媽的聲音
快訊／百桂食品無限期停業！　張父怒了：難不成叫父母去死
男女大生啪啪「叫得到處都是」！　學長側錄下場慘爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他狂諷美國選舉是「金錢遊戲」　拉票受寵、選後冷落不是真民主

開啟習近平下一個新時代　中共六中全會鞏固黨核心地位　

22歲正妹秘書「獲格力女董賞識」！將被培養成接班人　出眾背景曝

天貓雙11戰報低調1天後公布！交易額破2.3兆　官方緊盯下再創新高

大陸今日本土新增79+12　「Delta進化版」入侵大連日增57例

天貓雙11成績單出爐！成交額衝破2.32兆　低調公布一日總業績

春節專案再改！台商措手不及　盼未來返鄉縮短為「3+3」

中芯證實蔣尚義離職　粱孟松也辭去執董職務

陸雙11全台又買瘋了！　京東「第一筆台灣交易」來自台南

中共六中全會通過第三份歷史決議　習新時代「牢抓兩岸主導權」

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

瑪莎惡少張敦量媽媽下跪道歉 　「年輕人就是這樣」：是我沒教好

他狂諷美國選舉是「金錢遊戲」　拉票受寵、選後冷落不是真民主

開啟習近平下一個新時代　中共六中全會鞏固黨核心地位　

22歲正妹秘書「獲格力女董賞識」！將被培養成接班人　出眾背景曝

天貓雙11戰報低調1天後公布！交易額破2.3兆　官方緊盯下再創新高

大陸今日本土新增79+12　「Delta進化版」入侵大連日增57例

天貓雙11成績單出爐！成交額衝破2.32兆　低調公布一日總業績

春節專案再改！台商措手不及　盼未來返鄉縮短為「3+3」

中芯證實蔣尚義離職　粱孟松也辭去執董職務

陸雙11全台又買瘋了！　京東「第一筆台灣交易」來自台南

中共六中全會通過第三份歷史決議　習新時代「牢抓兩岸主導權」

男不滿被按喇叭持球棒警告騎士　網酸：我以為住台中

瑪莎惡少「家教太嚴才叛逆？」　網曝這時期影響最大：錯了就走偏

「演反派遭網友狠酸」周宜霈情緒大崩潰　反鎖房內喝酒紓壓

APEC峰會今晚登場！拜登、習近平都預計發表演說　成拜習會前哨戰

中信盃黑豹旗／桃高許凱鈞對普門敲安　投過平鎮想挑戰穀保

檢警認證瑪莎惡煞經營博弈網站　帶頭討債鐵椅狂打逼簽300萬本票

Gogoro一口氣新增「2武嶺換電站」　本月底再完成阿里山3站！

全家「只認這1人」抱貓睡當娃娃玩　鏟屎官羨慕直喊：我才是媽媽

季霆剛／美議員旋風訪台為國防更為晶片

他狂諷美國選舉是「金錢遊戲」　拉票受寵、選後冷落不是真民主

大陸熱門新聞

陸雙11全台又買瘋了！

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

天貓雙11成績單出爐　成交額衝破2.32兆

台商盼返鄉能縮短「3+3」

24歲男網紅娶35歲女富豪　網：不知該羨慕誰

港生DSE僅45％選「中國史」 有考生寫「我的眼淚馬不停蹄流下來」

中芯證實蔣尚義離職　粱孟松也辭執董

格力女董22歲正妹秘書爆紅　將被培養成第2個董明珠

北大才女8年後大崩壞　清純妹轉戰抖音賣貨

中共六中全會確立習新時代！

大陸今日本土新增79+12　大連佔57例為Delta進化版

天貓雙11戰報低調公布！交易額破2.3兆

網紅直播睡凶宅24hrs　4萬人搶看直呼刺激

EDG奪冠　陸學生半夜升旗、露奶慶祝

更多熱門

關鍵字：

六中全會、中共、習近平

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

李應元罹胰臟癌病逝！醫揭「5大危險因子」：感覺到痛已晚期

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

李妍瑾直播哭到變土石流！帶貨遭廠商「打電話辱罵」

更多

最夯影音

更多
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極
瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面