開啟習近平下一個新時代　中共六中全會鞏固黨核心地位　

記者任以芳／北京報導

中共第十九屆中央委員會第六次全體會議昨全體通過中共史上第三份「歷史決議」，拍板定案20大將於2022年下半年舉行。中共中央今（12日）上午十點招開中外記者會，說明這次六中全會討論重點，主要總結共產黨的過去歷史教訓，著重總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗。並且鞏固習近平為黨核心的地位，迎接習下一個新時代的來臨，成為大陸政治路線的主旋律。

中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉表示，「全會最重要的成果‌‌是審議通過中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議。」全面總結黨的黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，‌‌是鄭重的歷史性戰略性決策。

談到過去兩次「歷史決議」，王曉輝說，1945年，‌‌第六屆七中全會‌‌制定關於若干歷史問題的決議，‌‌1981年第十一屆六中全會制定關於建國以來黨的若干歷史問題的問題的決議，‌‌兩個歷史決議產生的歷史條件，‌‌時代背景‌‌所要解決的問題有所不同，‌‌但是都是在重大歷史關頭作出的，‌‌都對推動黨和人民事業發展起到重要作用，‌‌現在距離第一個歷史決議制定已經過去76年，‌‌距離第2個歷史決議制定也過去了40年‌‌。

王曉輝進一步說，依照現在發展，已經證明黨的理論和實踐向前發展，‌‌站在新的歷史起點上‌‌，回顧過去，‌‌展望未來‌‌百年奮鬥歷程，‌‌特別是改革開放40多年的奮鬥歷程，‌‌進行全面系統的總結，‌‌必須有客觀需要，也具備主觀條件。

▲中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉。（圖／翻攝 央視）

王曉暉表示，全會通過的決議共7個部分、兩個特點，‌‌一是與前兩個歷史決議，‌‌主要總結黨的歷史教訓，‌‌分清歷史是非不同，‌‌這次著重總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗，‌‌做這樣的安排，主要考慮是‌‌從建黨到改革開放之初，‌‌黨的歷史上的重大是非問題，‌‌前兩個歷史決議基本都解決，基本論述和結論至今仍然是實用的。

他強調，「改革開放以來黨的工作中也出現過一些問題，‌‌但總體上黨和國家事業發展是順利的，‌‌前進方向是正確的，‌‌取得的成就是舉世矚目的‌‌決議。未來要把著力點放在總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，‌也符合實際。」

王曉暉指出，第2個特點是‌‌前兩個歷史決議已經做出系統總結，‌‌對於改革開放歷史新時期的成就和經驗。全會還做出了一個重要決定，‌‌就是決定中國共產黨第二十次全國代表大會‌‌於2022年下半年在北京召開‌‌黨的二十大。他強調，「向著第2個百年奮鬥目標邁進的重要時刻‌‌召開的一次十分重要的代表大會。」

▲中共六中全會確定習近平下一個新時代來臨。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

中央政策研究室主任江金權補強說明，「鄧小平當年曾提到任何一個領導都要有一個核心，‌‌沒有核心的領導是靠不住的，‌‌在我們這樣一個有著9500多萬黨員，‌‌有56個民族‌‌和14億人口的大國，‌‌如果黨中央沒有核心‌‌那是不可想象的，‌‌是很容易搞散的，‌‌是什麼事情也辦不成的。」

中共六中全會主要突出習近平過去政績功勳，確立未來領導共產黨的核心地位‌‌，還以鄧小平過去談話來強化習近平新時代中國特色社會主義思想的‌‌指導地位，並且強調「堅持維護習近平總書記的核心地位，‌‌全黨就有金牌。」外界也解讀，六中全會明確鞏固習近平下一個新時代來臨，也是明年二十大將繼續連任的重要訊號。