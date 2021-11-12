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「曾懇求李應元活著等我回台」　謝長廷慟：想不到他還是先走了

▲謝長廷與李應元年輕時合影。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

▲謝長廷與李應元年輕時合影。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

記者蘇晏男／台北報導

前駐泰代表李應元11日晚間因胰臟癌，病逝於台大醫院，享壽68歲。李應元生前與駐日代表謝長廷交好，被視為謝系人馬，而謝長廷12日一早也表達不捨，並憶起兩人經歷的過往。謝長廷透露，上個月聽聞李應元病重時，曾錄音慰問對方，也懇求要堅強活著等他回台，但想不到李應元還是先走了。

「應元兄走了。雖然一直有心理準備，但聽到惡耗，仍然久久說不出話來。」謝長廷12日一早在臉書表示，李應元勇敢、智慧、熱愛鄕土，做人有情有義，他的過世是台灣的損失。

謝長廷回憶道，「我當立法委員時，他冒著危險，衝破黑名單禁令從美國偷渡回到台灣，突然聯絡說要到立法院研究室找我，坦白說那時跟他不熟，也不知道他是否被監控，冒然見面，對雙方都有法律風險，不過他既然相信我，我也義不容辭答應，經過安排。他穿上我的綠色西裝，我穿著他的外套在立法院一起拍照，成功挑戰黑名單，振奮人心」。

謝長廷說，此後我們兩人在民主路上攜手同行的機會漸多，「我擔任行政院長時他任祕書長、我選總統他任總幹事、甚至我參與反核運動、台灣救國軍運動，他都不離不棄的支持我，給予我很大的力量和鼓舞，他也因此受了不少委屈」。

謝長廷也透露，上個月聽說李應元病況嚴重，甚為擔心，特別寄上一則録音，慰問對方，「也懇求他要堅強活著等我回台灣見面」，想不到李應元還是先走了，真是令人不捨。

謝長廷表示，祈禱應元兄在天之靈安息，並希望家屬早日走出悲痛。

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