女騎士撞死路人自爆「吸毒壓驚」　警查毒駕...她已人間蒸發

▲女騎士撞死路人，太緊張跑去朋友家吸毒，但否認毒駕。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同區11月初凌晨發生車禍事故，雙方均有送醫救治，但受傷民眾就醫後當天下午身亡，警方後續通知肇事女騎士到案說明，女騎士在肇事後太緊張，還到朋友家吸食毒品，但是並沒有吸食毒品後駕車，警方也對其進行驗尿，結果呈陽性，依法移送法辦，但因當時唾液快篩毒駕還沒上路，僅對女騎士進行酒測，至於是否規避吸毒駕車刑責也將有待釐清。

警方調查，一名的35歲廖姓女騎士，在11月初凌晨時分，騎車行經北市大同區市民大道一段時，與一名88歲鄭姓路人發生車禍，導致路人受傷送往醫院救治，警方當時也對女駕駛進行酒精測試，最後酒測值為0，但是路人在當天下午卻不治身亡，警方也通知該名女駕駛到案說明。

據悉，廖姓女騎士到案後表示，當天在肇事離開後，因為撞到人心情不好，所以跑到朋友家訴苦，但是卻在朋友家裡吸了幾口安毒，警方當時也對廖進行採尿，採尿結果出爐，毒品尿檢反應呈現陽性，也將依照過失致死、毒品罪嫌將廖女移送法辦。

但是後續警方懷疑廖姓女騎士有毒駕嫌疑，準備再度通知廖到案說明，沒想到女駕駛早已人間蒸發，搬離居住地消聲匿跡，目前警方也將持續追查女騎士下落，以釐清是否有吸毒駕車的疑慮。