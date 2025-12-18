「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃　疑官警護航！檢調搜索信義分局等15處

▲「鮑魚達人」鍾文智 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導

「鮑魚達人」鍾文智因炒作存託憑證（TDR）不法獲利約4億7千萬元，遭判刑30年5月定讞，卻在防逃機制啟動後棄保潛逃至大陸，案件持續延燒。檢方為釐清是否有官警包庇護航，今（18日）指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署政風室、台北市政府警察局信義分局等單位，持法院核發搜索票，兵分多路搜索李姓被告等4人住居所及辦公處所，共15處，並通知4人到案說明。

檢調指出，本案係警政署政風室及台北市警局信義分局自清自檢後，報請檢方指揮偵辦。外界盛傳，李姓官警在鍾文智遭限制出境、須每日到派出所報到期間，疑未依法落實查核，甚至暗中協助規避防逃機制，成為鍾文智成功潛逃的關鍵環節，相關行為涉及偽造文書等罪嫌。

▲鍾文智逃亡路線 。（圖／台北地檢署提供）

據了解，檢調此次同步搜索信義分局、三張犁派出所等處，並大規模約談官警到案，外傳約有15人被約談，包括3名副所長、12名員警，創下近年北市官警涉弊約談人數新高，相關人員將陸續移送台北地檢署複訊。

檢方追查，鍾文智早在案件上訴最高法院期間，因擔心遭判重刑，已開始規劃逃亡計畫，並與屏東縣同鄉鄭姓、馮姓男子及游姓男子分工合作。最高法院判刑定讞當天下午，鍾文智先搭計程車離開台北市信義區，隨後多次換車、改掛偽造車牌，經新北市石碇、平溪轉往宜蘭頭城後逃逸，傳出目前疑似定居上海。

此外，鍾文智能在防逃機制下成功潛逃，也引發司法程序爭議。高院法官陳勇松裁定不延長科技監控，卻未即時宣示、送達裁定，導致檢察官無從抗告，監察院已對陳勇松提出彈劾，並函請司法院對審判長邱忠義進行職務監督，另轉請法務部調查相關刑事責任。檢方強調，將持續追查是否有官警涉案包庇，全面釐清責任歸屬。