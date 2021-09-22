對抗變種病毒露曙光！南韓藥廠研發「雞尾酒抗體藥」　9月進行臨床

▲南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物CT-P59。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓生技藥廠賽特瑞恩研發的新冠病毒抗體治療藥物「렉키로나주」（成份名為Regdanvimab，編碼為CT-P59），先前於17日正式通過該國食藥處正式品項許可，證實能有效抑止病情演變至重症。而日前有消息指出，賽特瑞恩正著手研發專門對抗變種病毒的雞尾酒抗體藥物CT-P63，且已在波蘭開始第1期臨床實驗。

根據《韓聯社》報導，南韓生技製藥業界消息人士今（22）日透露，賽特瑞恩已於今年9月中旬在波蘭展開CT-P63第1期臨床實驗，臨床實驗的參與對象為24名健康的成年人，將分組施以CT-P63與安慰藥劑，比較受試藥物的效能與安全性，目標是今年內得出臨床實驗結果。

CT-P163是賽特瑞恩在進行新冠肺炎抗體治療劑的研發初期，在其所獲取的中和抗體候補群中所挖掘的抗體。未來在治療新冠肺炎時擬採取共同投藥CT-P163、CT-P59的方式，來對抗多種的新冠變種株，而在非臨床實驗中，CT-P163雖對既有的新冠病毒在中和效能上有所減弱，但在對抗新冠變種株上，卻反而持有更強的中和抗體效能。

Delta變種株從今年7月中旬起在南韓成為傳染新冠肺炎的主流病毒，新冠肺炎患者染疫後被施以CT-P59治療，賽特瑞恩便以這些患者為對象，分析藥物對抗新冠病毒的效能，分析結果預計將於9月結束前出爐。

►南韓疫苗覆蓋率破7成！3600萬人打完第1劑 殘劑今開放第2劑預約

►南韓研發新冠治療藥劑！老鼠實驗證實：「對Delta變種病毒有效」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast