陳時中與郭台強呼搭啦！　媒體人爆：他是國民黨黨產中影的收購者

▲陳時中出席私人聚會飲酒唱歌，現場還有重量級人物郭台強，另一名女子為前1111人力銀行執行長。（圖／翻攝網路）



記者蔡文鈴／綜合報導

衛福部長陳時中私下喝酒唱歌的影片外流，遭疑違反防疫規定。此外，影片中同歡的人物也一一被起底，鴻海集團創辦人郭台銘的弟弟、正崴集團董事長郭台強也在現場；資深媒體人陳東豪則透過臉書提醒，郭台強也是國民黨黨產中影的收購者。

衛福部表示，該段影片是陳時中部長2020年6月15日，下鄉宣導防疫新生活的公務結束後，接獲北上的高雄友人邀請，臨時去一個餐會會場，唱了兩首歌就離開。

陳時中今（11）日也在疫情記者會上再度澄清，聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間，針對外界質疑聚餐場所為「招待所」，且有女陪侍一事強調，「那是餐廳。」

正崴集團於今日回應，此為董事長個人行程，所以也不清楚相關細節，故不回應相關問題。

陳東豪指出，影片中的男生是正崴集團董事長、前工商建研會理事長，也是國民黨黨產中影的收購者。另一名長髮女子是前1111人力銀行執行長，近年在對岸發展，韓總在高雄開農產品外銷中國記者會，她也有出席。

陳東豪也說，這個地點絕對不是有粉味的招待所，「因為裝潢太…..」。