無罩K歌疑有女陪侍　陳時中「否認招待所」：是一家餐廳

記者張乃文／台北報導

衛福部長、指揮中心指揮官陳時中陳時中在聚會場合脫口罩、唱歌影片昨日在網路瘋傳。他今也在疫情記者會上再度澄清，並針對外界質疑聚餐場所為「招待所」，且有女陪侍一事強調，「那是餐廳。」

陳時中昨深夜發出聲明，「網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一． 聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二． 此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開」。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中今對於影片一事一一回應，最早出來影片是三級警戒「這與事實不符、已經是假新聞」，那是6/7以後解封後的時間，屬於日期錯置，希望不要再發生。

有關聚餐地點，外界也紛紛有各種謠言猜測，對此陳時中澄清，不是大同區、也不是大安區，「我想在哪裡不是很重要」；至於被指稱是招待所部分，他也說明，「它是一個餐廳」。

另外，台北市議員游淑慧不僅質疑陳時中違反疫情規範，更提出《公務員服務法》18條：公務員不得利用視察、調查等機會，接受地方官民之招待或餽贈；《公務員廉政倫理規範》第7點：公務員不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬；「總統府公務員廉政倫理規範問答集」：公務員受邀之飲宴應酬，雖與其無職務上利害關係，而與其身分、職務顯不相宜者，仍應避免。如邀宴者係黑道大哥、股市作手或邀宴地點係有女陪侍之場合等，均與公務員之身分、職務顯不相宜。

衛福部是否會為此請政風調查，陳時中則說，「我想也是沒有必要，這些人跟我在職務上並沒有利害關係。」