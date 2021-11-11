陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

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陳時中嗨唱「和貪汙犯站一起」！　網驚：比沒戴口罩嚴重

記者邱晟軒／台北報導

衛福部長陳時中未戴口罩，飲酒熱唱影片在網路上瘋傳。對此，媒體人「逆風的烏鴉」今11日發文表示，陳時中去年6月參加餐會嗨唱，其實最大爭議的是，陳時中在現場與一位貪汙醫生站在一塊，直言「這比沒戴口罩還嚴重！」

「逆風的烏鴉」在臉書上以「比沒戴口罩嚴重的事」為題發文表示，一段陳時中參加一場餐會的影片流出來，大家聚焦在他沒戴口罩上。這當然是個應該討論的問題。雖然當時已經解禁，但衛福部也在力推「防疫新生活運動」，其中一個就是保持社交距離和戴口罩，結果宣導半天，陳時中自己不用遵守。

他特別指出，就在去年陳時中去參加餐會這天，大考中心宣布指考要全程戴口罩應考，而且家人不能陪考。陳時中沒戴口罩喝酒應酬和考生得戴口罩考事發生在同一天，只能說無限諷刺。

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▲陳時中喝酒唱歌又沒戴口罩的影片在網路瘋傳。（圖／翻攝網路）

▲陳時中無罩嗨唱，身旁男子身分曝光。（圖／翻攝網路）

「逆風的烏鴉」表示，不過比起沒戴口罩，其實爭議最大的是，和陳時中站在一起的這個傢伙叫做陳識中，也是個醫生，而且是心臟科名醫。不過這幾年他出名，不是因為醫術，而是接連涉及弊案。

他說，2016年，陳識中被判刑12年，原因是涉嫌從2008年起擔任新北聯醫內科部主任，主持很多招標案結果被查到洩漏底標，總共貪汙了1268萬元。今年1月，他又被查到成立的診所，於2017年重複刷民眾的健保卡虛報健保費，被依詐欺罪被起訴，「這兩個案子都不小，前者是貪汙金額龐大，後者則是案子就是健保署舉發的。結果健保署舉發一個貪污醫生，他們的長官卻和這人搏感情。」

「逆風的烏鴉」認為，陳時中說他不認識陳識中，四個字回應，「鬼才相信」。在同一個圈子裡，而且又在他部長任內逮到詐領健保費，就算本來不認識，他應該也知道這號人物。更何況從畫面上看來，兩人完全不像是不認識。

「逆風的烏鴉」文末說，順便一提，2014年有另一起詐領健保費的案子牽涉到陳時中，大概就是他在2008年擔任衛生署副署長時，涉嫌幫特定醫院護航獲得較高健保給付，後來他雖然不起訴，但我不太相信他不會對詐領健保費的案子這麼掉以輕心，除非他根本就認為這不是什麼問題，「這真的很誇張。」

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