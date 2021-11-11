嗨歌第2部影片流出！陳時中：當時已鬆綁、預告後續可能有更多影片

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中出席聚會脫罩唱歌影片流出，經澄清是去年解封時期，但後續又有一個影片是11/9晚間聚會，陳時中在台上高歌是否違反規定。陳時中回應時表示，當時相關規範唱歌、台上活動等都已經鬆綁，他也說，過去一年參加相關活動幾乎講完話就唱歌，後續相關影片、照片可能很多，「唱不好請大家多包涵」。

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中在聚會場合脫口罩、唱歌影片昨日在網路瘋傳，陳時中昨深夜發出聲明，「網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一． 聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二． 此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開」。

陳時中今日於記者會主動提起相關事宜，他表示，昨天最早出來影片說是三級警戒「這與事實不符」，那是6/7以後解封後的時間，屬於日期錯置，希望不要再發生。

國民黨北市議員李柏毅辦公室主任田方倫昨晚進一步po出另一影片，並指是一位醫療界朋友傳給他，場合是11/9晚上在餐廳舉行的一場醫療界會員聚會，先不評斷阿中部長在台上和一群人保持社交距離，是否違反防疫規定？身為指揮官，行為應該要謹慎。

陳時中對此回應，那是藥事團體20週年餐會，當時相關唱歌、台上活動都已經開放。他也強調，後續可能這些影片、照片很多，因為這一年多來他去活動，講完話都會唱歌。