瑪莎惡少狂毆兒！宋母還原「求救通話內容」…怒控：警察很消極

記者游瓊華、陳羿妏／台中報導

台中宋姓大學生7日因開車擦撞瑪莎拉蒂，即遭惡少車主張敦量與友人陳勁豪、李韋霖3人打到重傷，仍在加護病房。宋母今（11日）下午出面受訪時，還原案發當時她接到電話的狀況，還指出三名惡少背景應該很硬，不然警方當初為什麼那麼消極？





▲宋男媽媽召開記者會還原當天接電話過程。（圖／記者陳煥丞攝）

宋母表示，現在已知就是張、陳、李3人打兒子，但後續就呈現一團亂，兒子的朋友（2男、1女）都嚇得躲在車上，接起電話時，兒子朋友幾乎都講不出話，連在哪裡都不知道，不知如何是好，已經完全呆掉，只說到「要賠很多錢」，而三名惡少更威脅「不准拿手機、報警」。

宋母提到，張、陳、李3人應該沒有那麼單純，可以短時間撂這麼多人，讓一個小孩沒有還手的餘地，「到底想幹嘛？他們背景一定很硬，不然警察當初為什麼那麼消極，大家應該都看得出，他們行為都很（像）幫派份子」。

台中市第六分局今針對此次事件坦承疏失，公布懲處結果，偵查隊長陳聖偉、市政所長李國彰調職拔官、六分局長蔡元戎記過一次。

宋母對此則說，她只是需要一個公道，希望兒子恢復健康，對於懲處沒有什麼看法，最重要的還是可以得到一個公道，還我一個公道，也還大家一個安全的社會治安。