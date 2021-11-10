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徒手抓2.7公尺巨蟒！3寶爸瞬間被「利牙切斷動脈」　爆血畫面曝光

徒手抓2.7公尺巨蟒！3寶爸動脈瞬間被「利牙切斷」　爆血畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／WILD Conservation）

▲男子好心救蛇，反被巨蟒攻擊。（圖／翻攝自YouTube／WILD Conservation

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子工作時遇到一條2.7公尺長巨蟒，愛蛇的他過往抓蛇經驗豐富，一下就把蛇抓在手中，沒想到憤怒的蟒蛇不願就範，朝他手腕狠咬留下2道約5公分深的恐怖傷痕，動脈也慘被切斷，噴得全身都是血。

育有3名孩子的32歲男子杜蘭特(Kane Durrant)近來在臉書上分享恐怖受傷照，照片中可看到，手腕處有2條超深的恐怖血痕，而凶手竟然是一條沿海地毯蟒(Coastal Carpet Python)。

杜蘭特表示，他9月在新南威爾斯州一處工地工作時，由於這條地毯蟒阻礙交通，所以他輕輕把蛇拿在手上，想幫助蟒蛇安全過馬路，沒想到要把蛇放下時，手腕就被咬傷，「牠的牙齒就像是兩把刀劃過我的手，立刻就造成2道傷口，我甚至可以看到自己的動脈」。

杜蘭特送醫發現，動脈被蟒蛇的利牙切斷，導致他得緊急進行手術修復，連醫生都告訴他，這是他們見過最嚴重的蛇咬傷事件。據了解，愛蛇成痴的杜蘭特抓蛇經驗十分豐富，時常一周會救10至20條蛇，而地毯蟒其實不太會主動發動攻擊，讓他無奈表示，「如果我那天沒碰牠的話，應該就不會被咬了」。

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